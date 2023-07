Ten stary sposób na opłacanie Spotify nie będzie już dostępny

Jeśli jesteśmy subskrybentami Spotify długo, ale tak naprawdę długo, to możemy dostać od firmy maila z informacją o przeniesieniu nas do darmowego planu. Ale jak? Po co? Dlaczego?

Spotify odcina się od przeszłości

Szwedzka usługa strumieniowania muzyki (a wkrótce może i też całych teledysków) podjęła ostateczną decyzję dotyczącą likwidacji starych powiązań ze App Store. Otóż płatności, które zostały skonfigurowane za pomocą tego sklepu nie będą już obsługiwane przez Spotify.

Być może jesteście zdziwieni, że taka opcja w ogóle jeszcze funkcjonowała. Otóż tak, ale nie do końca. Spotify już od 2016 roku nie zezwalał użytkownikom na subskrypcję przez zakupy w aplikacji na iOS. Jednak ci, którzy rozpoczęli subskrypcję wiele lat temu i w międzyczasie ani razu jej nie przerwali, wciąż mogli korzystać z takiej opcji płatności, aż do teraz.

Osoby, które dotąd płaciły za usługę za pośrednictwem App Store, z końcem aktualnego okresu rozliczeniowego zostaną automatycznie przeniesieni na plan Spotify Free. Jeśli dany użytkownik stwierdzi, że nadal chce korzystać z planu Premium, będzie musiał rozpocząć subskrypcję raz jeszcze, tym razem przez przeglądarkę.

(Fot. Fath / Unsplash)

Może to i dobrze

Może i subskrypcja Spotify przez aplikację była wygodna, ale z drugiej strony – kosztowała więcej. I to zarówno samego dewelopera (Apple swego czasu pobierało 30% od kwoty zakupu w apce od jej twórcy), jak i użytkownika, bo Spotify przenosiło koszty operacyjne na subskrybenta – abonament był po prostu droższy podczas zakupu w programie.

„Podatek” od płatności w aplikacji pobierają oczywiście zarówno właściciele sklepów Apple, jak i Google. Nic dziwnego, że deweloperzy starają się unikać płacenia pośrednikom tak wysokich marż. Z tego powodu kilka lat temu rozgorzała wielka afera z grą Fortnite. Epic Games nie zamierzał płacić Google grubych milionów dolarów z tytułu odsetek od każdego zakupu w grze, dlatego mobilna wersja gry jest dostępna do pobrania wyłącznie ze strony producenta oraz w Samsung Galaxy Store.