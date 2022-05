Słuchawki Samsunga ewoluowały! Można je schować do etui w kształcie Poké Balla

Samsung najwyraźniej bardzo polubił się z Pokémonami. Niedawno pojawiła się specjalna edycja składanego smartfona z motywem kieszonkowych stworków, a teraz zaprezentowano urocze etui na słuchawki Galaxy Buds 2.

Reklama

Niezbędnik trenera Pokémon

Specjalna edycja Samsunga Galaxy Z Flip 3 – z całym pakietem gadżetów związanych z Pokémonami – udowodniła, że Koreańczycy wciąż nie mają dość kieszonkowych stworków. Mało tego, trend na posiadanie czegoś nawiązującego do kultowej serii gier i animacji, jest wciąż żywy. Dlatego też postanowiono o rozszerzeniu oferty Samsunga o specjalną edycję słuchawek Galaxy Buds 2.

W sklepie internetowym Samsunga ta limitowana wersja słuchawek nie jest jeszcze udostępniona do sprzedaży, ale stanie się to zapewne lada chwila. W zestawie oferowanym przez producenta dostaniemy klasyczne etui na Galaxy Buds 2 w wybranym przez nas kolorze.

Na to zwykłe etui można nakleić sobie jedną z naklejek dołączanych do pakietu. Wśród dostępnych Pokémonów znajdują się stworki z regionu Kanto (1. generacji) – Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Ditto, Dragonite, Lapras, Eevee, Gengar i Mew. Każdy zestaw sprzedażowy ma naklejkę przydzielaną losowo, więc nigdy nie wiadomo, która z nich znajdzie się w paczce z zamówieniem.

Oczywiście to byłoby za mało, by w ogóle zawracać głowę szanującym się trenerom Pokémon. Gwoździem programu jest etui na słuchawki w kształcie Poké Balla. Rzecz jest wręcz przeurocza. Wkłada się do niego klasyczne etui ze słuchawkami. Akcesorium ma wbudowany klasyczny zawias, wraz z mechanizmem przycisku do odblokowywania na wzór tego z gier i animacji.

8.1 Ocena

„Opakowanie” kompatybilne jest także ze słuchawkami Galaxy Buds Pro i Galaxy Buds Live. Koszt takiego gadżetu to równowartość 105 dolarów. Nie ma obaw, że się nie sprzeda – ponoć specjalna edycja Pokémon Galaxy Z Flip 3 rozeszła się w ciągu kilku minut.

Trochę szkoda, że w Polsce nie mamy takich wesołych edycji specjalnych różnych smartfonów czy akcesoriów. Na pewno znaleźliby się na nie chętni.