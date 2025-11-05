Ten laptop wygląda jak dzieło sztuki. Kupisz go w Polsce

MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition – pod tą długą nazwą kryje się laptop zdecydowanie nietuzinkowy. Można go nawet nazwać dziełem sztuki.

Co wyjątkowego oferuje MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition?

Przede wszystkim osoby, które zdecydują się na jego zakup, będą mogły poczuć się dość „elitarnie”. Otóż został on wyprodukowany w zaledwie 2000 sztuk na całym świecie, a zaledwie 80 egzemplarzy trafiło do Polski. Ponadto – jak podkreśla producent – dostajemy sprzęt łączący tradycyjną japońską sztukę z nowoczesną technologią AI.

Uwagę zwraca reinterpretacja arcydzieła „Wielka fala w Kanagawie” Hokusaia, która powstała za sprawą techniki maki-e z użyciem złotego pyłu. Warto dodać, że MSI współpracowało z japońską manufakturą Okadaya – strażnikiem tradycji Yamanaka urushi liczącej ponad 400 lat.

Co ciekawe, pokrywa jest ręcznie wykończona przez mistrzów rzemiosła, co nadaje laptopowi jeszcze więcej indywidualizmu i wyjątkowości. MSI podkreśla, że nie istnieją dwa identyczne egzemplarze. Dodatkowo każdy laptop ma nadany indywidualny numer limitowanej edycji.

fot. MSI

To jednak nie koniec atrakcji. Ten nietuzinkowy laptop sprzedawany jest wraz z zestawem wyjątkowych akcesoriów – mysz, podkładka pod mysz i pokrowiec ochronny. Oczywiście akcesoria również zostały dobrane i zaprojektowane w taki sposób, aby wraz z laptopem stanowiły spójną całość.

fot. MSI

Jeśli chodzi o specyfikację, MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition oferuje:

ekran: 13,3″ OLED, rozdzielczość 2,8K (2880 x 1800 pikseli),

procesor: Intel Core Ultra 9 288V,

grafika: Intel Arc 140V GPU,

pamięć: LPDDR5x-8533, 32GB, dual channel,

przestrzeń na dane: 2 TB, 1 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen4 x4,

łączność: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth 5.4,

złącza: 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.0), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x HDMI 2.1,

gniazdo na kartę pamięci microSD,

akumulator: 4-komorowy, 75 Wh, ładowanie 65 W,

wymiary: 299 x 210 x 16,9 mm,

waga: 990 g,

system operacyjny: Windows 11.

Cena MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition i dostępność

Laptop trafił do sprzedaży w Polsce w – jak już wcześniej zaznaczyłem – mocno ograniczonym nakładzie. Został wyceniony na 8499 złotych i jest dostępny w wybranych sklepach.