T-Mobile jest nie do zatrzymania. Operator idzie jak burza

Prowadzenie biznesu to nie jest bułka z masłem, a szczególnie w przypadku takich gigantów jak T-Mobile. Operator radzi sobie jednak na rynku znakomicie, mimo że musi rywalizować o (pieniądze) klientów z wcale nie słabszymi konkurentami, którzy także mają bardzo atrakcyjne oferty.

Wyniki finansowe T-Mobile za pierwszy kwartał 2021 roku. Spoiler: są bardzo dobre

Opublikowany przez operatora raport ujawnia, że w pierwszym kwartale 2021 roku udało mu się osiągnąć przychód podobny do tego w analogicznym okresie rok wcześniej – mowa tu o kwocie rzędu ~1,55 mld złotych. Zauważalnie natomiast wzrosły rok do roku przychody z samych usług mobilnych – z 1,022 mld złotych do 1,040 mld złotych (wzrost o 1,8%). Jednocześnie zysk EBIDA AL za pierwsze trzy miesiące 2021 roku wyniósł 431 mln złotych i był aż o 4,1% wyższy niż ten za Q1 2020.

Reklama

Operator zauważa, że takie wyniki finansowe w obecnie panującej sytuacji powinny zostać uznane za satysfakcjonujące, ponieważ m.in. znacząco zmalały wpływy z tytułu obsługi ruchu turystycznego (tj. roamingu międzynarodowego).

Wyniki finansowe za Q1 20201 (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

Fakt, że w tak zmiennym otoczeniu spółka nie tylko wypracowuje stabilne wyniki operacyjne, ale utrzymuje tempo wzrostu wskaźników finansowych, jest odbiciem jej zdrowej kondycji. Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych

Aktualna liczba klientów T-Mobile

Operator może się również pochwalić znacznym wzrostem bazy klientów – na koniec pierwszego kwartału 2021 roku miał ich w sumie 11,205 mln, czyli aż o 223 tysiące więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Sieć odnotowała zarówno zwiększenie liczby użytkowników ofert abonamentowych (z 7,53 mln do 7,652 mln; w tym korzystających z łączy światłowodowych), jak i na kartę (z 3,452 mln do 3,554 mln).

T-Mobile zauważyło w pierwszym kwartale, że klienci coraz częściej kierują się nie tylko ceną, ale i jakością usług. Operator poczynił ogromne inwestycje w tym obszarze i – według jego obserwacji – wyniki finansowe za początek 2021 roku pokazują, że teraz się one zwracają.

Ponadto szukają oni prostych, ale jednocześnie kompleksowych ofert, dlatego niedawno zaprezentowano nowe pakiety „Korzyści dla domu”, dzięki którym klienci oszczędzą tym więcej, im więcej usług dokupią.

Przy okazji T-Mobile poinformował, że w pierwszym kwartale 2021 roku klienci w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays skorzystali 1,7 mln razy z udostępnianych za darmo bonusów.

Operator podał też, że ma w ofercie ponad 30 modeli smartfonów z modemami 5G, które w pierwszym kwartale 2021 roku odpowiadały za 25% całkowitego wolumenu sprzedawanych w sieci T-Mobile urządzeń. Aktualnie zasięgiem 5G T-Mobile objętych jest ~6,3 mln mieszkańców Polski.