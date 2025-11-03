Erli zmienia się na lepsze. Staje do walki z Allegro

Polska platforma e-commerce zaanonsowała kilka nowości, które mają ułatwić życie klientów i sprzedawców. Erli chce stać się silną konkurencją dla Allegro.

Konkurent Allegro wprowadza szereg nowości

Jeśli powiem podaj nazwę jednej z największych polskich platform e-commerce, zapewne bez wahania odpowiesz – Allegro. Wbrew pozorom ma ono całkiem sporo konkurentów, a jednym z nich jest Erli. Obecnie w serwisie tym zarejestrowanych jest ponad 30 tysięcy polskich sprzedawców, a więc 30 razy więcej niż np. w chińskim AliExpress. Co więcej, każdego miesiąca Erli odwiedza ponad 9 milionów kupujących – dla porównania, zgodnie z raportami – Allegro odwiedza 21 milionów kupujących miesięcznie.

Teraz Erli sięga po sztuczną inteligencję, aby stać się jeszcze wygodniejsze zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Przede wszystkim AI wdrożona do tego marketplace’u ma rozwiązać kłopot z niewłaściwą organizacją ofert, błędnymi kategoriami czy mało intuicyjnymi nazwami produktów.

System oparty na modelach sztucznej inteligencji ma przeprowadzać analizę danych o konkretnych produktach oraz wziąć pod uwagę zachowania klientów, a następnie generować bardziej trafne rekomendacje czy poprawiony układ produktów. Według przedstawicieli platformy technologia ta ma przekładać się na wyższą sprzedaż oraz pozytywne doświadczenia zakupowe.

Sztuczna inteligencja na Erli – w czym pomoże sprzedawcom?

Erli uprości też życie sprzedawców. Sztuczna inteligencja ma przeprowadzać automatyczne poprawki grafik produktowych w taki sposób, aby spełniały wymagania oraz były akceptowane przez partnerów reklamowych.

AI w przyszłości ma również stać się niejako pierwszą linią kontaktu z klientem. Początkowo na Erli zadebiutują rozwiązania oparte na mailbotach, które będą automatycznie odpowiadać na częste pytania kupujących np. dotyczące statusu przesyłki. Z czasem na platformę dołączą również chatboty, mające wspierać komunikację pomiędzy klientem a sprzedawcą.

Przedsiębiorcy, oferujący swoje produkty na Erli, mogą też korzystać z nowych automatycznych kampanii reklamowych opartych na AI. Aktualnie platforma zarządza ponad 40 milionami produktów, prowadząc aż 60 tysięcy kampanii reklamowych. Według Adama Ciesielczyka – prezesa i założyciela Erli – dzięki temu systemowi sprzedawcy zyskują nawet dwukrotnie lepsze wyniki niż wtedy, gdyby prowadzili kampanie samodzielnie. Przedstawiciel podkreśla, że opłata za obsługę nie jest pobierana.