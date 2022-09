Tęczowe zabawy i wyścigi dronów – za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store wraca do całkiem niezłej formy, oferując graczom za darmo aż dwie intrygujące produkcje. Jak w każdy czwartek, i teraz przyjrzymy się tytułom, które odbierzecie bezpłatnie w ciągu najbliższego tygodnia. To jest niebywałe, że Tim Sweeney ciągle chce znajdować gry do umieszczenia w darmowych, cotygodniowych pakietach.

Runbow, czyli nietypowa zabawa z tęczą

Runbow to imprezowa platformówka z 2015 roku, którą najłatwiej będzie porównać do dwóch innych sławnych indyków – Ultimate Chicken & Horse (2016) oraz Hue (2016). Ta ostatnia pozycja jest szczególnie ważna, ponieważ omawiany tytuł bardzo operuje na konkretnych kolorach tęczy.

Zasada jest prosta – jeżeli tło przyjmuje taki sam kolor jak platforma, ta wtedy znika z rozgrywki. Sama zabawa to proste wyścigi z punktu A do B, urozmaicone właśnie przez mechanikę zmiany koloru tła i platformy. To powoduje, że gra z Epic Games Store zyskuje na losowości oraz regrywalności. Gracze mogą pokonywać wyzwania samodzielnie lub z ósemką innych graczy, zarówno w sieci jak i lokalnie. Tylko właśnie – miej teraz 9 kontrolerów, żeby je każdemu rozdać!

Co ciekawe, Runbow oferuje również garść innych wyzwań w trybach wieloosobowych. Intryguje szczególnie Colour Master, gdzie to jeden gracz kontroluje paletę kolorów, utrudniając pozostałym graczom rozgrywkę. Czuję już teraz, że perfekcyjne zapamiętywanie poziomów może tu przynieść największą frajdę. Kto wie, może i ja spróbuję Runbow wykorzystać na jakiejś domówce.

The Drone Racing League Simulator – tytuł, który mówi sam za siebie

Futurystyczne wyścigi zawsze były moim konikiem. Nigdy nie przyszło mi jednak do głowy, by w tej kategorii brać pod uwagę wyścigi dronów. Cóż, The Drone Racing League Simulator (2017) uwzględnia ten koncept bardzo dosłownie, pozwalając pokierować jednymi z najszybszych dronów, jakie kiedykolwiek widzieliście w powietrzu.

Urozmaicona w widok z pierwszej i trzeciej osoby, ta gra wyścigowa skupia się na ogromnych przestrzeniach, w których precyzja jest kluczowa. Drony muszą przeciskać się przez stosunkowo małe punkty kontrolne, by postęp w zawodach był zaliczany. A to przecież wymaga dokładności – piloci nie od dziś uczą się swojego fachu.

Mając na uwadze możliwość sieciowej rozgrywki, jestem zaciekawiony, jak wiele osób sięgnie po wyścigi dronów. Jest to pozycja, którą z pewnością kiedyś sprawdzę – chociażby ze względu na nietypową tematykę.

Obie gry będą dostępne do 6 września, do 16:59. Tego dnia Epic Games Store umożliwi od 17:00 pobranie kolejnych bezpłatnych, „piekielnych” tytułów: Rising Hell oraz Slain: Back from Hell.

Epic Games Store – jeden z najciekawszych tygodni

Co tu dużo mówić, o to właśnie chodziło. Siłą darmowych gier w Epic Games Store jest właśnie to, że mogą one zapoznawać graczy z niecodziennymi pomysłami, które normalnie by się nie sprzedały. Najstarsza gra z dzisiejszej oferty pochodzi z 2015 roku i ukazała się nawet na Nintendo Wii U. Pomyślcie, jak wielu graczy w ogóle nie słyszało o takim Runbow.

Oryginalność darmowych tytułów sprawia, że gracze stają się jeszcze bardziej otwarci na świeże i innowacyjne pomysły. Rozpoznawalność marek z cotygodniowych atrakcji sprawi, że więcej inwestorów zwróci też uwagę na zaprezentowane w nich mechaniki. Wszyscy wygrywają, oprócz samego Epic Games Store – po co kupować tam cokolwiek, jeśli nieustannie gramy w coś za darmo?