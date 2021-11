Lataj bez przeszkód. Drony DJI Mavic 3 oraz Mavic 3 Cine już w sprzedaży

Na rynku właśnie pojawiły się nowe drony od DJI. Modele Mavic 3 i Mavic 3 Cine to świetne urządzenia dla wymagających użytkowników.

Znakomite ujęcia z lotu ptaka

DJI Mavic 3 został wyposażony w kamerę od Hasselblad z sensorem CMOS 4/3 i polem widzenia 84°. Obiektyw ma przysłonę regulowaną w od f/2.8 do f/11 i zakres dynamiczny na poziomie 12,8 jednostek dla znakomitego odwzorowania wszystkich szczegółów. Oprócz tego, Mavic 3 zyskał funkcję precyzyjnego pozycjonowania, która pozwala na bardzo wysoką stabilność podczas wykonywania zdjęć, przekładając się na ich wyższą jakość.

Czasami zachodzi potrzeba przyjrzenia się niektórym rzeczom z bliska. Często wymaga to podlatywania do obiektów znajdujących się kilkadziesiąt metrów dalej. W DJI Mavic 3 nie ma takiej konieczności – dron został wyposażony w teleobiektyw, który zapewnia nawet 28-krotny zoom cyfrowy. Dzięki niemu oraz trybowi Explore można na spokojnie zaplanować scenerię ujęcia bez niepotrzebnego podlatywania i zakłócania wydarzeń.

Dzięki DJI Mavic 3, nagrania z lotu ptaka będą wyglądać jeszcze lepiej niż dotychczas. Dron pozwala nagrywać filmy w 5.1K przy 50 klatkach na sekundę lub 4K przy 120 FPS. Obsługuje on również 10-bitowy profil kolorów D-Log. Dzięki temu, twórcy zyskują większą elastyczność podczas późniejszej obróbki materiału.

DJI Mavic 3 nie boi się latać

Nowy dron od DJI jest w stanie pozostać w powietrzu nawet przez 46 minut i charakteryzuje się o 50% większą odpornością na wiatr niż jego poprzednik. W dodatku, pozwala on transmitować obraz w rozdzielczości 1080p 60 FPS na odległość nawet 8 kilometrów.

Został on także wyposażony w system APAS 5.0, dzięki któremu jest w stanie płynnie omijać zbliżające się przeszkody. Po zakończonym nagrywaniu lub w przypadku utraty sygnału, można przywołać drona do punktu startowego za pomocą funkcji RTH.

Wciąż mało? To nie wszystko

Dla osób, które oczekują od drona jeszcze więcej, DJI przygotowało rozszerzony wariant, czyli Mavic 3 Fly More Combo. W zestawie oprócz podstawowego wyposażenia znajdują się także filtry ND, trzy akumulatory, 6 par śmigieł oraz torbę do transportu drona.

Na rynku pojawiła się także bardziej rozbudowana wersja samego urządzenia, czyli Mavic 3 Cine. Została ona stworzona z myślą o profesjonalistach i wyposażona w ultraszybki dysk SSD 1 TB. Świetnie nada się on do nagrywania materiałów w Apple ProRes HQ. W skład zestawu wchodzi także pilot sterujący z ekranem o wysokiej jasności oraz kabel do przesyłu plików obsługujący prędkości do 10 Gbps.

DJI Mavic 3

Dji Mavic 3 Fly More Combo

DJI Mavic 3 Cine Porównanie zestawów różnych wersji DJI Mavic 3 (fot. DJI)

W sprzedaży dostępne będą także dodatkowe akcesoria, takie jak obiektyw szerokokątny oraz akcesoria dołączane do rozszerzonego zestawu Fly More Combo.

DJI Mavic 3 jest już dostępny do kupienia w sklepie Media Expert. Jego ceny kształtują się następująco:

DJI Mavic 3 Standard – 11699 złotych,

DJI Mavic 3 Fly More Combo – 15499 złotych,

DJI Mavic 3 Cine Premium Combo – 26999 złotych.

Wysyłka pierwszych dronów nastąpi już 12 listopada 2021 roku.