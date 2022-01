Naughty Dog rozważa kontynuowanie serii Uncharted

Dobra wiadomość dla fanów Uncharted. Naughty Dog jest otwarte na różne rozwiązania. Twórcy jednej z najpopularniejszych serii gier przygodowych nie zamykają się na możliwość kontynuowania swojej dotychczasowej pracy.

Reklama

Długa i pełna sukcesów historia Uncharted

Pierwsza gra z serii Uncharted pojawiła się na rynku 19 listopada 2007 roku. Naughty Dog pokazało wtedy światu swój pomysł na grę przygodową, który rozwijali później z każdą kolejną częścią. Cała seria doczekała się spin-offów, remasterów i nawet całych kolekcji.

Do spekulacji o przyszłości Uncharted prowokuje aktualnie nadchodząca premiera Dziedzictwa Złodziei (recenzja Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei jest już dostępna na Tabletowo). Nowa kolekcja zadebiutuje jutro, a wewnątrz znajdą się odświeżone wersje czwartej odsłony serii oraz Zaginionego Dziedzictwa na PlayStation 5.

Reklama

Niektórzy prawdopodobnie zaczęli wspominać pierwsze odsłony serii i zastanawiać się, jakie plany na przyszłość ma Naughty Dog. Czy wśród licznych projektów studia znajduje się kolejna gra z serii Uncharted?

Naughty Dog „nigdy nie mówi nigdy”

Dokładnie takie słowa wypowiedział Kurt Margenau, reżyser Zaginionego Dziedzictwa, podczas wywiadu z GamesRadar. Swoje trzy grosze dorzucił do tego Shaun Escayg, Creative Director: „Uncharted to franczyza, którą kochamy i którą kocha całe studio. Jest to świat, który chcemy widywać częściej”.

źródło: Naughty Dog

Pierwsze recenzje Zaginionego Dziedzictwa sugerują, że Naughty Dog wie, co robi. Na Metacriticu gra może pochwalić się oceną na poziomie 87 punktów, a na OpenCriticu grę poleca 88% recenzentów. Nic więc dziwnego, że po tak udanym początku przygody studia z PlayStation 5 wiele osób zastanawia się, czy nie ma ono w planach pełnoprawnej przygodówki na konsolę nowej generacji Sony.

Odpowiedź na to pytanie Naughty Dog jest niestety krótka i bardzo ogólna. Na pewno pozytywnie można jednak podchodzić do faktu, że studio nie zamyka się całkowicie na stworzenie kolejnych odsłon.

O przyszłości całego Naughty Dog powinniśmy niedługo dowiedzieć się nieco więcej. Rok 2022 zaczął się od Neila Druckmanna wyczekującego momentu, kiedy będzie mógł podzielić się ze światem planami studia. Nie wiemy jeszcze, czy wśród nich znajduje się Uncharted.

Wiemy jednak o grze multiplayer, prawdopodobnie oddzielnym trybie do produkcji The Last of Us 2. Neil Druckmann jasno dał do zrozumienia, że Naughty Dog ma w rękawie jeszcze kilka asów. Kto wie, może jednym z nich jest właśnie Uncharted 5?