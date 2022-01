Gamingowe must have Mad Dog w 2022 roku!

Akcja partnerska

Odpowiedni sprzęt gamingowy jest bardzo ważny, jeśli myślisz o najlepszych wynikach w rozgrywkach wieloosobowych. Dobierz dobrze akcesoria i urządzenia, aby cieszyć się maksymalnie zoptymalizowanym sprzętem. Poniżej znajdziesz kilka ciekawych propozycji, które mogą Ci się spodobać…

Podstawowy sprzęt gamingowy – myszka!

Myszka, to podstawowy element wyposażenia każdego gracza. Zwłaszcza, jeśli grasz w strzelanki. W takim wypadku potrzebujesz dobrego kontrolera, który pozwoli Ci szybko i dokładnie strzelić do wroga. Mysz Mad Dog GM905 to jedna z ciekawszych propozycji dostępnych na rynku. Kosztuje niewiele, jak na możliwości, które oferuje. Już za nieco ponad 200 złotych, możesz kupić myszkę optyczną, której rozdzielczość to aż 16000 DPI.

Komunikacja przewodowa zapewnia stabilne połączenie z komputerem, więc nie musisz obawiać się problemów podczas zaciętej rozgrywki. Kształt myszy został tak zaprojektowany, aby nawet wielogodzinna gra była wygodna i nie męczyła dłoni. W zestawie z urządzeniem, znajduje się mysz z wtyczką USB-A oraz wymienne moduły, które możesz zmieniać, w zależności od preferencji.

Sprzęt dla gracza, z którym usłyszysz wszystko

Słuchawki z mikrofonem są bardzo ważnym elementem wyposażenia każdego gracza. Dzięki nim usłyszysz każdy szmer. Nie ma mowy, aby wróg niepostrzeżenie Cię oflankował. Słuchawki Mad Dog GH800 to świetny sprzęt. Jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz białej. Zwraca on uwagę podświetleniem RGB, które wygląda bardzo efektownie.

Słuchawki odtwarzają dźwięk w formacie 7.1. Możliwe jest także regulowanie głośności na pilocie. Pozwala ona także wyciszyć mikrofon oraz zmienić kolor podświetlenia słuchawek. Dzięki wykorzystaniu technologii przestrzennego dźwięku 7.1, podczas każdej rozgrywki znajdziesz się w samym centrum akcji! Membrana o średnicy 53 mm i czułość na poziomie 106 dB sprawiają, że nie umknie Ci nawet najdrobniejszy szczegół.

Klawiatura gamingowa z metalową obudową? Wow!

Dobra klawiatura dla graczy jest podstawą każdego zestawu komputerowego. Sprzęt gamingowy, jakim jest Mad Dog GK900, to model, który sprzedawany jest w aż trzech konfiguracjach. Różnią się one przełącznikami. Dostępne są modele z Outemu Blue, Outemu Brown, Outemu Red.

Sprzęt podłączysz do komputera za pomocą przewodu z interfejsem USB. Aluminiowa obudowa wygląda naprawdę świetnie. Nie jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, co tym bardziej zasługuje na uwagę. Nie zabrakło również podświetlenia klawiszy!

Podkładka pod klawiaturę i myszkę z podświetleniem LED

Co masz na myśli, mówiąc podkładka pod myszkę? Zazwyczaj kojarzy się to z niewielką tacką, która miała ułatwić poruszanie kursorem po ekranie. Podkładka GMPR702 marki Mad Dog, to duża podkładka wykonana z gumy i tkaniny. Jej krawędzie są podświetlane za pomocą światłowodu. Materiał jest odporny na zachlapanie.

Dostępne są dwa warianty szerokości. Węższy model ma 350 milimetrów, a szerszy 800. Podkładka bardzo dobre prezentuje się na biurku. Jej gładka powierzchnia typu speed gwarantuje świetny poślizg, a gumowany spód stabilność, co sprawia, że doskonale sprawdzi się nawet podczas najbardziej emocjonujących rozgrywek.

Streamujesz? Potrzebny Ci dobry mikrofon

Sprzęt do streamowania jest ostatnio często poszukiwany. Ma na to wpływ rozwój kanałów gamingowych, na których transmitowane są rozgrywki w różne gry. Mikrofon Mad Dog Pro GMC501 to idealny sprzęt dla osób, które próbują swoich sił w streamowaniu. Urządzenie sprzedawane jest w zestawie z okrągłą podstawką oraz trójnogiem.

Mikrofon MAD DOG GMC501 spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Sprawdzi się podczas nagrywania podcastów, videoblogów oraz coverów muzycznych. Zamknięta w metalowej obudowie karta dźwiękowa, gwarantuje doskonałą jakość nagrywanych materiałów – bez szumów i zakłóceń. Poza tym, mikrofon wygląda po prostu doskonale!

