Rewolucja u Elona Muska. Nowa aplikacja trafia do użytkowników

Nowa, ponoć szybsza i bardziej niezawodna aplikacja X jest już udostępniana na Androidzie. Zmian, szczególnie tych „pod maską”, jest mnóstwo.

Aplikacje popularnych serwisów społecznościowych są przeciętne

Nie potrafię wymienić nawet jednej oficjalnej aplikacji, będącej dziełem popularnego serwisu społecznościowego, która zapewniałaby faktycznie wysoką jakość. Dotyczy to zarówno wersji na Androida, jak i iOS. Co najwyżej niektóre są przeciętne i X nie jest tutaj wyjątkiem. W związku z tym, liczę, że nowa aplikacja na Androida faktycznie przynosi odczuwalny zestaw usprawnień.

Warto jeszcze dodać, że należąca do Elona Muska firma X ogłosiła prawie roku temu, że rozpoczyna przebudowę swojej aplikacji na Androida. Wówczas bowiem nie brakowało głosów, że wersja na iOS jest odczuwalnie lepsza i wypadałoby wreszcie coś zrobić z apką dostępną na systemie operacyjnym rozwijanym przez Google.

Nowa aplikacja X na Androida – co się zmieniło?

Nikita Bier, szef produktu w X, ogłosił udostępnienie nowej aplikacji przeznaczonej na urządzenia z Androidem. Twierdzi on, że mamy do czynienia z jednym z największych projektów inżynieryjnych w historii firmy. Aplikacja została zbudowana od nowa, co zapowiada ogromne zmiany i – miejmy nadzieję – znacząco lepsze doświadczenie.

Today we're announcing the completion of one of the largest engineering projects in the company's history:



We rebuilt the X Android app from scratch



It's faster, smoother and more reliable. But most of all: it will enable us to build new features at lightning speed. pic.twitter.com/N6X2X5CEft — Nikita Bier (@nikitabier) July 20, 2026

W założeniach aplikacja X na Androida ma być szybsza i bardziej niezawodna. Stworzono ją również w taki sposób, aby dodawanie kolejnych funkcji było łatwiejsze i sprawniejsze. Użytkownicy otrzymali więc lepsze oprogramowanie, które w najbliższej przyszłości może wzbogacić się o zestaw przydatnych funkcji.

Nikita Bier wspomina, że nadal trwają prace nad pewnymi ulepszeniami. Aplikacja nie oferuje jeszcze pełnego wsparcia dla funkcji Spaces, a także w planach są poprawki wydajności dla starszych urządzeń. Ponadto pojawić ma się nowy edytor wideo, funkcja Cashtags, niestandardowe osie czasu i wiele więcej.

Jeśli chodzi o opinie użytkowników, którzy mieli okazję sprawdzić nową aplikację, to niektórzy wskazują na poprawę wydajności i szybsze działanie, ale nie brakuje też negatywnych komentarzy – zarówno w kwestii stabilności pracy, jak i listy dostępnych funkcji.

Nowa wersja jest aktualnie wprowadzona w Google Play. Osoby, które miały już zainstalowaną aplikację X, powinny tylko pobrać najnowszą aktualizację.