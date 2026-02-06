Elon Musk może stworzyć smartfon. I zmienić zasady gry

Powołując się na informacje uzyskane od swoich informatorów, agencja Reuters twierdzi, że należąca do Elona Muska firma SpaceX może w niedalekiej przyszłości zaprezentować swój pierwszy smartfon. Będzie to wyjątkowo intrygujące urządzenie, bo wyposażone w modem do odbioru satelitarnego internetu Starlink.

Smartfon SpaceX z internetem Starlink. Co kombinuje Elon Musk?

Dlaczego to takie wyjątkowe? Ano dlatego, że mogłoby zupełnie zmienić zasady gry, jeśli chodzi o korzystanie z internetu na smartfonie. Nie chodzi tylko o prędkość, która w przypadku sieci Starlink potrafi być naprawdę wysoka, ale też o zasięg – satelitarny sygnał nierzadko dociera tam, gdzie tradycyjne sieci komórkowe nie mają nic do zaoferowania.

Przede wszystkim jednak technologia ta umożliwiałaby komunikację na całym świecie w ramach jednego planu taryfowego. Innymi słowy: nie trzeba by się martwić o roaming.

Starlink w telefonie może mieć sens

Do momentu publikacji tego newsa firma SpaceX nie odpowiedziała na prośbę agencji Reuters o komentarz. Niemniej faktem jest, że kosmiczny gigant eksperymentował już z tego typu mobilnymi rozwiązaniami – tyle tylko, że nie próbował sam tworzyć urządzenia, lecz współpracował z siecią T-Mobile, a cały projekt bazował na wykorzystaniu iPhone’ów. Co więcej – dotyczył wykorzystania sieci Starlink tylko na potrzeby wiadomości tekstowych. Autorski sprzęt i internet mobilny to co innego i może mieć jeszcze więcej sensu.

Pytany swego czasu o to, jaki telefon mogłaby stworzyć któraś z jego firm, Elon Musk przekonywał, że byłoby to urządzenie od początku zbudowane pod kątem sztucznej inteligencji. Miałoby oferować wyjątkowo wysoką wydajność, szczególnie jeśli chodzi o przetwarzanie danych w sieciach neuronowych. Drugim wyróżnikiem mógłby być właśnie internet satelitarny.

Lider internetu satelitarnego

Aktualnie Starlink jest największym operatorem internetu satelitarnego na świecie. Z jego usług korzysta ponad 9 milionów użytkowników. Pierwsze miejsce zajmuje również pod względem rozległości sieci – jego konstelację tworzy już 9500 satelitów krążących wokół Ziemi.

Jednak trzeba mieć świadomość, że jest to też dość droga usługa. Domowy pakiet Starlink kosztuje od 149 złotych miesięcznie, z kolei rozwiązanie mobilne, czyli Starlink w drodze startuje z poziomu 175 złotych. Warto przy tym podkreślić, że i tak są to mocno obniżone ceny względem tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze chociażby przed rokiem.