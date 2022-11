Elgato Facecam Pro to pierwsza taka kamerka internetowa na świecie. Inne się przy niej chowają

Elgato, czyli submarka Corsaira, jest powszechnie znana i szanowana, za sprawą świetnego sprzętu, dedykowanego twórcom treści. Producent cały czas rozwija swoje imperium, co pokazuje premiera najnowszej, pierwszej takiej na świecie kamerki internetowej, stworzonej dla wymagających twórców. Urządzenie nagrywa bowiem w rozdzielczości 4K przy 60 FPS!

Elgato Facecam Pro to pierwsza taka kamerka internetowa na świecie

Elgato ma na koncie masę świetnych i charakterystycznych sprzętów stworzonych dla YouTuberów, streamerów czy wszelkiej maści twórców treści – m.in. karty do przechwytywania, stream decki, systemy oświetlenia, mikrofony, akcesoria, a także wiele, wiele innych. Do tego dochodzi najnowsza kamera internetowa – Facecam Pro, która jest pierwszą taką na świecie konstrukcją.

Urządzenie wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim specyfikacją techniczną. Zapewnia nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę – w tym aspekcie jest pierwsza na świecie. Co więcej, w środku chowa się prawdziwa bestia – Facecam Pro bazuje bowiem na czujniku Sony Starvis o rozmiarze 1/1,8 cala, a do tego ma do dyspozycji obiektyw Elgato Autofocus Lens f/2.0, zbudowany z 8 elementów o ogniskowej 21 mm, który dodatkowo można ustawić ręcznie.

Wysoka jakość obrazu, wysoka cena

Takie połączenie ma zapewnić maksymalną szczegółowość, dostosowywać się do warunków oświetleniowych oraz zredukować występujące szumy. Elgato Facecam Pro oferuje 90° pole widzenia, dzięki czemu twórca treści może pokusić się o jeszcze szerszy kadr. Mimo że kamerka jest urządzeniem typu plug&play – wystarczy wpiąć ją do komputera przy pomocy USB 3.0, to producent oddaje do dyspozycji dodatkowe oprogramowanie.

Dedykowana aplikacja Camera Hub umożliwi kontrolę ustawień, gdzie zmienicie pole widzenia, ekspozycję czy balans bieli – zupełnie jak w lustrzankach cyfrowych, które – co warto zaznaczyć – są znacznie większe niż najnowsza Elgato Facecam Pro. Kamerkę ustawicie standardowo przy pomocy wbudowanego klipsa na obudowę monitora lub dedykowanego statywu z gwintem 1/4 cala.

Ile takie cacko kosztuje? Tanio niestety nie jest, bo za urządzenie przyjdzie Wam zapłacić 1679 złotych, ale cena zdecydowanie podąży za jakością obrazu. Facecam Pro może być świetną alternatywą dla znacznie większych aparatów.