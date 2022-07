Elektryczny samochód z systemem od Huawei radzi sobie z jazdą autonomiczną lepiej niż Tesla

Arcfox Alpha-S to pierwszy masowo produkowany samochód, polegający na oprogramowaniu Huawei. Jego dystrybucja do tej pory była bardzo ograniczona, ale teraz nabiera rozpędu.

Elektryczny samochód z Huawei na pokładzie

Arcfox to marka należąca do chińskiego giganta przemysłu motoryzacyjnego, BAIC (Beijing Automotive Group). Ten państwowy moloch jest 6. największym producentem samochodów w całych Chinach. Firma powstała w 1958 roku i oprócz własnych marek, takich jak Beijing, BAW, Changhe, Foton, Ruili Doda i Arcfox, produkuje auta we współpracy z markami takimi jak Mercedes czy Hyundai.

Arcfox Alpha-S to pierwszy pojazd elektryczny Arcfox, który został zaprezentowany ponad rok temu. To, co go wyróżnia, jest związane bardziej z wnętrzem niż wyglądem czy osiągami. Otóż wóz ten reklamowany jest jako pierwszy, który jest wyposażony w obsługę opartą na platformie HarmonyOS od Huawei. Dzięki temu pełny jest inteligentnych funkcji przygotowanych przez tego uznanego giganta elektroniki.

Arcfox Alpha-S (fot. cnevpost.com)

Najważniejszym elementem Alpha-S jest system jazdy autonomicznej. Dysponuje on mocą obliczeniową 400 TOPs, 3 czujnikami LiDAR, sensorami 6 mmW oraz 12 ultradźwiękowymi. System kamer wyposażono w 9 jednostek ADS i 4 obiektywy dookólne. Inżynierowie Huawei twierdzą, że dzięki temu Alpha-S jest bardziej zaawansowany i lepiej radzi sobie na drodze w trybie jazdy autonomicznej niż Autopilot Tesli.

Arcfox Alpha-S w regularnej sprzedaży

Mimo że Alpha-S można kupować od stycznia, jak na razie tylko niewielka liczba samochodów została wyprodukowana i dostarczona do klientów. Dopiero teraz produkcja tego modelu ruszyła na pełną skalę.

Podstawowy model Arcfox Alpha-S kosztuje równowartość 59000 dolarów, ale za tę cenę klienci dostają autopilota zdolnego radzić sobie tylko na autostradzie. Bardziej zaawansowana wersja to koszt przynajmniej 63000 dolarów.

Arcfox Alpha-S, system Huawei HarmonyOS (fot. cnevpost.com)

Moc maksymalna auta to 473 kW (643 KM), a dzięki momentowi obrotowemu 655 Nm samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,5 sekundy. Ładowanie akumulatora 800 V może osiągnąć 187 kW, co pozwala naładować samochód od 30 do 80% w zaledwie 15 minut. Deklarowany zasięg wynosi do 708 km, ale bez konkretnych danych o pojemności akumulatora trudno oszacować, czy podane przez BAIC dane odpowiadają rzeczywistości. Ciekawostką jest to, że samochód ma dożywotnią i nieograniczoną gwarancję na przebieg.

Arcfox Alpha-S (fot. cnevpost.com)

Choć Arcfox Alpha-S nie jest bezpośrednim konkurentem Tesli, to może znaleźć wielu sympatyków w Chinach. A ponieważ jest to jeden z najważniejszych rynków na świecie, BAIC może zyskać naprawdę sporo, popularyzując swój pierwszy elektryczny model z systemem Huawei na pokładzie.

Na technologii Huawei mają skorzystać też inni, już bardziej nam znani producenci samochodów, na przykład Volkswagen.