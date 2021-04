Huawei przedstawiło swój pierwszy samochód elektryczny z systemem HarmonyOS

Oprócz koncernów motoryzacyjnych, na rynku samochodów elektrycznych chcą zaistnieć też producenci elektroniki tacy jak Apple, Xiaomi czy Huawei. Ta ostatnia firma właśnie zaprezentowała swój pojazd – Arcfox Alpha S.

Huawei wkracza na rynek samochodów elektrycznych

Huawei zaprezentowało swój pierwszy samochód elektryczny, który powstał we współpracy z grupą BAIC (Beijing Automotive Industry Holding). Arcfox Alpha S, bo tak nazywa się pierwszy elektryk od Huawei, będzie wyposażony w interfejs działający na systemie znanym ze smartfonów chińskiego producenta, a mianowicie HarmonyOS.

Reklama

Premiera nowego projektu to zwieńczenie inwestycji i badań, które pochłonęły ponad miliard dolarów. Huawei pokazuje, że ban nałożony przez USA wcale nie podciął im skrzydeł, a wręcz pomógł się rozwinąć. Chiński gigant chce wyjść poza świat smartfonów i gadżetów, aby podbić rynek motoryzacyjny i stać się liderem w segmencie pojazdów elektrycznych i autonomicznych.

Wang Jun, prezes działu motoryzacyjnego Huawei, potwierdził, że firma nawiązała szerokie partnerstwa i współprace z kilkoma producentami samochodów, aby poszerzyć wiedzę specjalistyczną w branży motoryzacyjnej. Dodatkowo chiński gigant skoncentruje się na dostarczaniu rozwiązań producentom samochodów, a nie samym ich wytwarzaniu, ponieważ przez takie działania, firma może stworzyć dla siebie niszę w tym segmencie.

Arcfox Alpha S z HarmonyOS

Arcfox Alpha S będzie luksusowym samochodem elektrycznym z najwyższej półki, dostępnym w dwóch wersjach: Alpha S oraz Alpha S HI. Do wyboru będzie także konfiguracja podstawowa lub high-end. Co ciekawe pojazd będzie wyposażony w opracowany przez Huawei system HarmonyOS, za którego działanie będzie odpowiadał procesor Kirin 990A. Umożliwi to bezproblemową synchronizację ze smartfonami, a co za tym idzie, wyświetlanie treści na ogromnym ekranie 4K zamontowanym na desce rozdzielczej, a także kontrolę nad funkcjami pojazdu, takimi jak jazda autonomiczna. Interfejs obsłużymy za pomocą głosu, dotyku i gestów.

Alpha S został wyposażony w akumulator o pojemności 93,6 kWh, który ma zapewnić około 700 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu. Samo ładowanie będzie odbywać się w imponującym tempie, bowiem już po 10 minutach „pod prądem” samochód przejedzie prawie 200 kilometrów. W związku z zaimplementowaniem inteligentnej kontroli temperatury, akumulator jest bezpieczny i nie przegrzeje się podczas szybkiego ładowania.

Arcfox Alpha S trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, a ceny mają startować od około 38 tysięcy dolarów i wzbić się do aż 66 tysięcy dolarów za topową wersję HI.

Na jednym samochodzie się nie skończy, bowiem Huawei działa już z Chongqing Changan Automobile i Guangzhou Automobile Group w celu opracowania autonomicznych i zautomatyzowanych pojazdów. W takim razie czekamy na więcej!