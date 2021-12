Huawei zaprezentował samochód z wyjątkowym oprogramowaniem

Firmy technologicznie, do niedawna znane z usług, oprogramowania czy smartfonów, postawiły zdobyć część tortu, który wcześniej był przeznaczony wyłącznie dla producentów samochodów. Huawei nie jest tutaj wyjątkiem. Chiński koncern pochwalił się właśnie modelem Aito M5.

Bardzo dobre osiągi i świetny zasięg

Aito M5 jest pierwszym samochodem wydanym pod marką AITO, która należy do firmy SERES. Mówimy o amerykańsko-chińskim producencie samochodów elektrycznych i hybrydowych, który ma już pewne doświadczenie na rynku motoryzacyjnym. W tym roku przedsiębiorstwo rozpoczęło współpracę z Huawei, czego efektem był zmodernizowany model SF5. Wyposażony został on m.in. w system infotainment i nagłośnienia, a także napęd hybrydowy dostarczony przez Huawei.

Nowym produktem, powstałym ze związku wyżej wymienionych firm, jest Aito M5. Podczas prezentacji został on porównany do Tesli Model Y – podobno ma oferować lepszą specyfikację. Co ciekawe, mimo tego porównania, nie mamy do czynienia z samochodem w pełni elektrycznym. Aito M5 jest hybrydą, która zasilana jest zarówno silnikiem elektrycznym, jak i spalinowym.

W topowej odmianie otrzymujemy napęd na cztery koła, a także do 365 kW mocy. Pozwala to na osiągnięcie pierwszej „setki” w czasie wynoszącym 4,4 sekundy. Mówimy więc o wynikach zbliżonych do potężnych SUV-ów Mercedesa czy BMW.

Co więcej, naprawdę dobrze przedstawia się maksymalny zasięg. Huawei twierdzi, że Aito M5 przejedzie do 1195 kilometrów, a więc znacznie więcej niż chociażby wcześniej wspomniana Tesla Model Y. Wśród zalet firma wymieniła jeszcze bardzo dobre wyciszenie kabiny, porównywalne do aut klasy premium.

Nowoczesna technologia i interesujące oprogramowanie

Aito M5 z pewnością wyróżnia się zastosowanym systemem infotainment. W samochodzie użyto bowiem HarmonyOS, czyli system rozwijany przez Huawei. Jest to wyjątkowe oprogramowanie, a to ze względu na jego unikalność – na europejskim rynku nie znajdziemy samochodu, który działałaby pod kontrolą HarmonyOS.

Na pokładzie znalazło się jeszcze miejsce dla zestawu kamer, dwunastu radarów ultradźwiękowych dalekiego zasięgu i trzech radarów bliskiego zasięgu. Pozwoliło to ona osiągnięcie autonomicznej jazdy poziomu 2+.

Aito M5 na rynku chińskim został wyceniony na 39 tys. dolarów z uwzględnieniem dotacji. Trzeba przyznać, że jest naprawdę atrakcyjnie. Niestety, nic nie wskazuje na to, by samochód niebawem pojawił się w Polsce.