Od teraz jeszcze bardziej opłaca się korzystać z Revoluta

Revolut od dziś daje następny powód, żeby dołączyć do grona jego klientów. Bez dodatkowych opłat przyznaje bowiem kolejny benefit, z którego wiele osób z pewnością zrobi użytek na co dzień.

Subskrypcja ChatGPT Go za darmo dla klientów Revolut. Wszystkich, bez wyjątku

Revolut nawiązał współpracę z OpenAI, dzięki któremu jego klienci będą mogli korzystać bez dodatkowych opłat z płatnej wersji ChatGPT Go, która standardowo kosztuje w Polsce 34,99 złotych miesięcznie. Co szalenie istotne, benefit ten przysługuje wszystkim klientom, bez wyjątku, aczkolwiek równocześnie na różnych warunkach.

Użytkownicy darmowego planu Standard i Plus za 19,99 złotych miesięcznie będą mogli korzystać z ChatGPT Go za darmo przez 3 miesiące. Subskrybentom planów Premium za 33,99 złotych miesięcznie, Revolut Pro i Revolut Mobile od 25 złotych miesięcznie przysługuje natomiast 6-miesięczna subskrypcja ChatGPT Go za 0 złotych.

Z kolei użytkownicy planu Metal za 55,99 złotych miesięcznie dostają możliwość korzystania z ChatGPT Go bez dodatkowych opłat przez rok, podobnie jak posiadacze planu Revolut Ultra z 260 złotych miesięcznie. Oni jednak dodatkowo mogą udostępnić roczny dostęp do ChatGPT Go za 0 złotych dodatkowej osobie.

Osoby korzystające z planów Premium, Metal i Ultra mogą aktywować subskrypcję ChatGPT Go za 0 złotych na 6 lub 12 miesięcy już dzisiaj. W tym celu należy zalogować się do aplikacji, dotknąć swoje zdjęcie profilowe, a następnie kafelek z informacją o planie i zjechać do sekcji Odkryj swoje subskrypcje oraz dotknąć ChatGPT i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Użytkownicy planów Standard i Plus natomiast będą mogli aktywować subskrypcję ChatGPT bez dodatkowych opłat na trzy miesiące „w najbliższych tygodniach”.

Co daje subskrypcja ChatGPT Go?

Subskrypcja ChatGPT Go za – standardowo – 34,99 złotych miesięcznie jest – według OpenAI – idealna do dłuższych rozmów, ponieważ zapewnia dodatkowo większy dostęp do GPT-5.5 Instant oraz więcej wiadomości, przesyłanych plików i utworzonych obrazów, a także dłuższą pamięć. Warto jednak wiedzieć, że również w tym planie mogą być wyświetlane reklamy.

Lista korzyści, jakie zapewnia darmowy ChatGPT Free i ChatGPT Go za 34,99 złotych miesięcznie (źródło: ChatGPT)

Przy okazji warto wspomnieć, że Greg Brockman z OpenAI zdradził, że firma pracuje nad „rodziną urządzeń”, które mają być „bardzo przydatne”. Niestety, nie zdradził żadnych szczegółów na ich temat. W lipcu 2026 roku OpenAI zaprezentowało już pierwszy sprzęt – Codex Micro, klawiaturę dla programistów.