Xiaomi zaprezentowało nowy smartfon. Fajny

Grzegorz Dąbek·
Xiaomi zaprezentowało właśnie nowy smartfon Xiaomi 17 Max. Jego specyfikacja jest bardzo atrakcyjna, więc producent nie powinien narzekać na brak zainteresowania ze strony klientów.

Smartfon Xiaomi 17 Max spełni oczekiwania wymagających klientów

Jak przystało na członka flagowej rodziny, nowy smartfon Xiaomi 17 Max wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) oraz pamięci RAM LPDDR5X (12/16 GB) i UFS 4.1 (256/512 GB). Producent umieścił we wnętrzu też akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W. Obsługiwane jest również ładowanie indukcyjne o mocy 50 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W.

Smartfon Xiaomi 17 Max oferuje również 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2608×1200 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz jasnością od 1 do 3500 nitów. Na przodzie znalazło się też miejsce dla ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych i 32 Mpix (f/2.2) aparatu o kącie widzenia 90°.

Na tyle umieszczono natomiast trzy aparaty: główny 200 Mpix (f/1.65) z matrycą Samsung Isocell HP9 i optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.4) o kącie widzenia 102° i teleobiektyw 50 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym.

Ponadto smartfon Xiaomi 17 Max oferuje m.in. dual SIM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), podwójne głośniki z Dolby Atmos, silnik liniowy osi X, pilot na podczerwień i fabrycznie zainstalowany system Android z nakładką HyperOS 3.

Całość ma wymiary 162,9×77,6×8,15-8,20 mm i waży 219 lub 225 gramów (w zależności od wersji) oraz cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69.

Ile kosztuje smartfon Xiaomi 17 Max?

Najnowszy smartfon Xiaomi będzie dostępny w trzech kolorach i czterech wersjach pamięciowych:

  • 12/256 GB za 4799 juanów (równowartość około 2590 złotych),
  • 12/512 GB za 5399 juanów (~2910 złotych),
  • 16/256 GB za 5099 juanów (~2750 złotych),
  • 16/512 GB za 5799 juanów (~3125 złotych).

Nic nie wskazuje na to, aby smartfon Xiaomi 17 Max miał być dostępny poza Chinami.

Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Max vs Xiaomi 17 Pro vs Xiaomi 17 Pro Max – porównanie specyfikacji

Xiaomi 17Xiaomi 17 MaxXiaomi 17 ProXiaomi 17 Pro Max
WyświetlaczAMOLED
6,3 cala
2656×1220 pikseli
1-120 Hz
jasność od 1 do 3500 nitów
Dolby Vision
PWM 2160 Hz		AMOLED
6,9 cala
2608×1200 pikseli
420 ppi
1-120 Hz
jasność od 1 do 3500 nitów
Dolby Vision		AMOLED
6,3 cala
2656×1220 pikseli
1-120 Hz
jasność od 1 do 3500 nitów
Dolby Vision		AMOLED
6,9 cala
2608×1200 pikseli
1-120 Hz
jasność od 1 do 3500 nitów
Dolby Vision
Dodatkowy ekranNIENIEAMOLED
2,7 cala
904×572 piksele
120 Hz
jasność od 1 do 3500 nitów		AMOLED
2,9 cala
976×596 pikseli
120 Hz
jasność od 1 do 3500 nitów
Czytnik linii papilarnychEkranowy, ultradźwiękowyEkranowy, ultradźwiękowyEkranowy, ultradźwiękowyEkranowy, ultradźwiękowy
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
System chłodzenia4497 mm25500 mm24637 mm25533 mm2
RAM12/16 GB
LPDDR5X		12/16 GB
LPDDR5X		12/16 GB
LPDDR5X		12/16 GB
LPDDR5X
Pamięć wbudowana256/512 GB/1 TB
UFS 4.1		256/512 GB
UFS 4.1		256/512 GB/1 TB
UFS 4.1		256/512 GB/1 TB
UFS 4.1
Akumulator7000 mAh8000 mAh6300 mAh7500 mAh
ŁadowaniePrzewodowe do 100 W
Indukcyjne do 50 W
Zwrotne przewodowe do 22,5 W
Zwrotne indukcyjne do 22,5 W		Przewodowe do 100 W
Indukcyjne do 50 W
Zwrotne przewodowe do 22,5 W		Przewodowe do 100 W
Indukcyjne do 50 W
Zwrotne przewodowe do 22,5 W
Zwrotne indukcyjne do 22,5 W		Przewodowe do 100 W
Indukcyjne do 50 W
Zwrotne przewodowe do 22,5 W
Zwrotne indukcyjne do 22,5 W
Aparat na przodzie50 Mpix
f/2.2
90° FOV		32 Mpix
f/2.2
90° FOV		50 Mpix
f/2.2
90° FOV		50 Mpix
f/2.2
90° FOV
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.67; Light Hunter 950) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.4) z 102° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.0; Samsung Isocell JN5) z OIS		– główny 200 Mpix (f/1.65) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.4) z 102° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix (f/1.67; Light Hunter 950L) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.4) z 102° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/3.0) z OIS i 5x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix (f/1.67; Light Hunter 950L) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.4) z 102° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6) z OIS i 5x zoomem optycznym
Nagrywanie wideoDo 8K w 30 klatkach na sekundęDo 8K w 30 klatkach na sekundęDo 8K w 30 klatkach na sekundęDo 8K w 30 klatkach na sekundę
Łączność5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 3.2 Gen 1), dual SIM5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 3.2 Gen 1), dual SIM5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 3.2 Gen 1), dual SIM5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 3.2 Gen 1), dual SIM
Głośniki stereoTAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos
WibracjeSilnik osi XSilnik osi XSilnik osi XSilnik osi X
Wymiary151,1×71,8×8,06 mm162,9×77,6×8,15 lub 8,20 mm151,1×71,8×8 mm162,9×77,6×8 mm
Waga191 gramów219 lub 225 gramów192 gramy219 gramów
OdpornośćIP68IP68, IP69IP68IP68
System operacyjnyHyperOS 3HyperOS 3HyperOS 3HyperOS 3
Cena w Chinach (obecna)– 4299 juanów (12/256 GB)
– 4499 juanów (12/512 GB)
– 4799 juanów (16/512 GB)
– 5299 juanów (16 GB/1 TB)		– 4799 juanów (12/256 GB)
– 5399 juanów (12/512 GB)
– 5099 juanów (16/256 GB)
– 5799 juanów (16/512 GB		– 4999 juanów (12/256 GB)
– 5299 juanów (12/512 GB)
– 5599 juanów (16/512 GB)
– 5999 juanów (16 GB/1 TB)		– 5999 juanów (12/512 GB)
– 6299 juanów (16/512 GB)
– 6999 juanów (16 GB/1 TB)
