Xiaomi zaprezentowało nowy smartfon. Fajny

Xiaomi zaprezentowało właśnie nowy smartfon Xiaomi 17 Max. Jego specyfikacja jest bardzo atrakcyjna, więc producent nie powinien narzekać na brak zainteresowania ze strony klientów.

Smartfon Xiaomi 17 Max spełni oczekiwania wymagających klientów

Jak przystało na członka flagowej rodziny, nowy smartfon Xiaomi 17 Max wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) oraz pamięci RAM LPDDR5X (12/16 GB) i UFS 4.1 (256/512 GB). Producent umieścił we wnętrzu też akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W. Obsługiwane jest również ładowanie indukcyjne o mocy 50 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W.

Smartfon Xiaomi 17 Max oferuje również 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2608×1200 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz jasnością od 1 do 3500 nitów. Na przodzie znalazło się też miejsce dla ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych i 32 Mpix (f/2.2) aparatu o kącie widzenia 90°.

Xiaomi 17 Max (źródło: Xiaomi)

Na tyle umieszczono natomiast trzy aparaty: główny 200 Mpix (f/1.65) z matrycą Samsung Isocell HP9 i optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.4) o kącie widzenia 102° i teleobiektyw 50 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym.

Ponadto smartfon Xiaomi 17 Max oferuje m.in. dual SIM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), podwójne głośniki z Dolby Atmos, silnik liniowy osi X, pilot na podczerwień i fabrycznie zainstalowany system Android z nakładką HyperOS 3.

Całość ma wymiary 162,9×77,6×8,15-8,20 mm i waży 219 lub 225 gramów (w zależności od wersji) oraz cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69.

Ile kosztuje smartfon Xiaomi 17 Max?

Najnowszy smartfon Xiaomi będzie dostępny w trzech kolorach i czterech wersjach pamięciowych:

12/256 GB za 4799 juanów (równowartość około 2590 złotych),

12/512 GB za 5399 juanów (~2910 złotych),

16/256 GB za 5099 juanów (~2750 złotych),

16/512 GB za 5799 juanów (~3125 złotych).

Nic nie wskazuje na to, aby smartfon Xiaomi 17 Max miał być dostępny poza Chinami.

Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Max vs Xiaomi 17 Pro vs Xiaomi 17 Pro Max – porównanie specyfikacji