Aplikacja Apple wreszcie zawitała do Polski. Jest bezpłatna i wygodna

Firma z Cupertino ogłosiła debiut swojej aplikacji w Polsce. Apka Apple Sports jest już dostępna do pobrania.

Co oferuje Apple Sports?

Aplikacja powstała z myślą o miłośnikach sportu. Pozwala bowiem na dostęp do wyników, statystyk oraz innych informacji w czasie rzeczywistym. Zespół Tima Cooka podkreśla, że to wszystko podane jest w prostej formie, a opcje personalizacji i intuicyjny interfejs sprawiają, że korzystanie jest wygodne.

Fani mogą śledzić ulubione drużyny i ligi. Przy ustawieniach wyjściowych wydarzenia i mecze są grupowane według lig, a użytkownik może dostosować kolejność lig, aby jego ulubione były wyświetlane jako pierwsze. Również wyniki ulubionych drużyn mogą być umieszczone na górze aplikacji, aby dostęp do nich był możliwie najszybszy.

Wypada jeszcze wiedzieć, że aplikacja Apple Sports korzysta z funkcji Wydarzenia na żywo, czyli w czasie rzeczywistym widzimy podgląd kluczowych informacji na ekranie blokady iPhone’a. Wynik można podejrzeć też na Apple Watchu. Ponadto widżety pozwalają na personalizację ekranu głównego iPhone’a i szybki podgląd danych o wskazanych drużynach i ligach. Widżety mogą być wyświetlane także na iPadzie i komputerze Mac.

źródło: Apple

Jeśli chodzi o obsługiwane sporty i ligi, to obecnie lista przedstawia się następująco:

Bundesliga,

2. Bundesliga,

Liga Mistrzów (mężczyzn i kobiet),

Liga Konferencji,

EFL Championship,

Europa League,

Formuła 1,

LaLiga,

Liga MX,

Ligue 1,

Ligue 2,

MLB,

MLS,

NASCAR,

NBA ,

Koszykówka NCAA (męska i żeńska),

NCAAF,

NFL,

NHL,

NWSL,

Premier League,

Primeira Liga,

Segunda División,

Serie A,

Serie B ,

Tenis (męski i żeński),

WNBA.

źródło: Apple

Skąd pobrać aplikację Apple Sports?

Warto wiedzieć, że korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Dostępna jest ona na wszystkie modele iPhone’ów z zainstalowanym iOS 17.2 lub nowszą wersją systemu operacyjnego. Natomiast najnowsze funkcje wymagają odpowiednio świeżych wersji oprogramowania na wszystkich urządzeniach, na których chcemy korzystać z Apple Sports.

Aplikację znajdziecie w App Store. Oczywiście, że jej debiut cieszy, ale nadal firma z Cupertino ma sporo braków do nadrobienia w Polsce.