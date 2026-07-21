Powróciła promocja na darmowe przejazdy autostradami dla wybranych kierowców. Jest kilka warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać z akcji.

Powróciła promocja na darmowe przejazdy polskimi autostradami

W Polsce wystartowała akcja Autostrady do Elektromobilności. To już szósty raz, kiedy kierowcy samochodów elektrycznych zrzeszeni w EV Klub Polska mogą za darmo poruszać się płatnymi autostradami w Polsce. Warto wspomnieć, że w momencie startu w 2021 roku akcja obejmowała wyłącznie płatną autostradę A1 na odcinku pomiędzy Gdańskiem a Toruniem. Obecnie Autostrady do Elektromobilności swoim zasięgiem obejmują wszystkie płatne autostrady w Polsce (A1, A2 i A4) korzystające z systemu videotollingu Autopasy do rozliczeń przejazdów.

Zasięg akcji jest taki sam jak w poprzednich latach. Jeden użytkownik może skorzystać z darmowego przejazdu dwa razy. Akcja obowiązuje od lipca do 31 sierpnia 2026 roku (lub do wyczerpania puli środków).

Aby skorzystać z akcji należy:

zarejestrować się lub zalogować do aplikacji Autopay, dodać swój samochód elektryczny (w zakładce Pojazdy) i wypełnić metodę płatności,

zarejestrować się lub zalogować do aplikacji EV Klub Polska i wykupić wersję Premium za 99 złotych na rok,

przejść do zakładki Benefity, stuknąć w baner Autostrada do Elektromobilności i wypełnić ankietę.

Przypomnę, że poza darmowymi przejazdami autostradą, w ramach subskrypcji Premium w EV Klub, użytkownicy otrzymują też m.in. zniżki na wybranych stacjach ładowania, tańsze pakiety OC/AC oraz promocje na wybrane usługi.

Autostrada do Elektromobilności (źródło: EV Klub Polska)

Autostrady do Elektromobilności – podsumowanie ostatnich lat

EV Klub Polska wspomina, że w czasie trwania pięciu poprzednich akcji udało się zrealizować łącznie 8 tysięcy darmowych przejazdów i pokonać w ten sposób 500 tysięcy kilometrów. Klub deklaruje, że w przeliczeniu dla typowego auta spalinowego z segmentu C jest to oszczędność około 62 ton CO 2 . Partnerami tegorocznej akcji Autostrady do Elektromobilności jest Autopay, SolidCharge i Moya Energia.

Start tegorocznej akcji zbiega się w czasie ze wzrostem cen paliw na polskich stacjach. Z początkiem lipca 2026 roku wygasł rządowy program Ceny Paliw Niżej, podczas którego stawka VAT-u powróciła z 8% do 23%.