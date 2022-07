Edytowanie filmów na Chromebooku? Ta funkcja sprawi, że będzie to niezwykle proste

Chromebooki to urządzenia o bardziej podstawowych, prostych funkcjach, definiowanych autorskim systemem ChromeOS. Laptopy te kojarzą się z podstawowymi możliwościami – tj. przeglądaniem internetu czy pracą w edytorze tekstowym. Nadchodząca aktualizacja sprawi jednak, że zyskają funkcję prostego edytowania wideo.

Edytowanie filmów na Chromebooku? Tak, i to już tej jesieni

System ChromeOS cały czas jest aktualizowany – i dobrze, ponieważ zyskuje nowe udogodnienia i funkcje. Z nadchodzącej ucieszą się przede wszystkim twórcy kreatywni, którzy chcą nieco poprawić swoje świeżo nagrane wideo. Aplikacja Zdjęcia Google zyska funkcję edycji nagrań. Oczywiście, nie będzie to narzędzie pokroju DaVinci Resolve, Adobe Premiere czy Final Cut Pro – trzeba to mieć na uwadze.

Edytowanie wideo na Chromebooku może jednak przydać się rozpoczynającym swoją przygodę z filmami twórcom, którzy dysponują wyłącznie takim laptopem. Producent twierdzi, że korzystanie z programu ma być niezwykle proste, co docenią niezbyt obyci w montażu użytkownicy. Narzędzia mają umożliwiać edytowanie wideo przy pomocy zaledwie kilku kliknięć – co na początek kariery może okazać się naprawdę pomocne.

źródło: Google

Edytor filmów Zdjęć Google na Chromebooku umożliwi m.in. przycinanie klipów wideo, edytowanie, dostosowanie jasności, kontrastu czy dodawanie muzyki. Nie wydaje się to zbyt zaawansowane, ale dla początkujących powinno wystarczyć. To jednak nie koniec wieści dla edytujących, ponieważ na Chromebookach dostępna będzie także aplikacja edytora LumaFusion, który zaoferuje zdecydowanie więcej możliwości.

Aktualizacja przyniesie jeszcze kilka nowości

Poza funkcją edytora wideo w aplikacji Zdjęcia Google, producent w jesiennej aktualizacji zamierza wprowadzić jeszcze kilka nowych możliwości. W aplikacji Galeria użytkownicy znajdą funkcję edycji plików PDF, która umożliwi łatwiejsze wypełnianie formularzy, wyróżnianie tekstów, dodawanie adnotacji czy podpisywanie dokumentów.

źródło: Google

Co więcej, funkcję Screencast – przesyłania ekranu, będzie można używać do nagrywania, przeglądania i udostępniania transkrybowanych filmów oraz prezentacji. A ci, którzy mają odręcznie pisane notatki na swoim Chromebooku z funkcją rysika, też dostaną udogodnienie, ponieważ będzie można je jeszcze prościej organizować – kopiować i wklejać do innych aplikacji lub wysyłać jako PDF.