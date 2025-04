Nowy powerbank Baseus jest mały, ładny i jeszcze ma wyświetlacz

Powerbank nie musi być brzydkim, czarnym klockiem. Baseus Qpow 3 udowadnia, że może wyglądać całkiem przyjemnie. Wygląd to jednak nie koniec jego zalet.

Co oferuje powerbank Baseus Qpow 3?

Z pewnością niemała grupa osób stwierdzi, że powerbank powinien przede wszystkim przechowywać możliwe dużo energii, a także mógłby mieć wiele złączy i funkcję sprawnego ładowania podłączonych do niego urządzeń. Wygląd? Nie ma znaczenia. Podejrzewam jednak, że znajdą się też osoby, które zwrócą uwagę na design.

Baseus Qpow 3 wydaje się być skierowany dla właśnie tej drugiej grupy odbiorców. To ładny powerbank, który stara się wyróżnić przyjemne zaprojektowaną obudową. Do tego dochodzą nietuzinkowe – jak na tego typu sprzęt – kolory. Do wyboru mamy wariant Starry Black, Galaxy Blue, Milky White i Nebula Purple.

Jeśli chodzi o pojemność, mniejszy wariant oferuje 10000 mAh, a ten większy to już 20000 mAh. Producent chwali się, że powerbank jest o 10% mniejszy i o 12% lżejszy niż jego poprzednik, model nazwany Qpow 2. Wymiary wersji 10000 mAh wynoszą 110,7 x 62,7 x 26,5 mm, a waga to 216 g. Z kolei przy 20000 mAh musimy zaakceptować nieco większe wymiary – 121 x 72,5 x 31,5 mm i wagę na poziomie 361 g.

Atrakcyjna i mała obudowa nie muszą oznaczać złych parametrów. Baseus Qpow 3 oferuje bowiem ładowanie z mocą 45 W. Możemy z jego wykorzystaniem całkiem sprawnie naładować wiele smartfonów z Androidem, a także osiągnąć maksymalne wartości ładowania w przypadku IPhone’ów.

Do dyspozycji mamy USB-C, a także USB-A. Do tego dochodzą dwa wbudowane kable USB-C, więc smartfon naładujemy nawet, gdy zapomnimy zabrać ze sobą oddzielnego kabla. Zaletą jest ponoć system kontrolowania temperatury, który – w połączeniu z rozpraszaniem ciepła opartym na grafenie – potrafi utrzymać niską temperaturę, a to z kolei pozwala lepiej wykorzystać maksymalną moc ładowania. Do tego wszystkiego dochodzi wyświetlacz, który dostarcza najważniejszych wskazań. Baseus Qpow 3 pozwala sprawdzić m.in. statystyki dotyczące akumulatora

Cena Baseus Qpow 3 i dostępność

Powerbank wchodzi do sprzedaży w Chinach, ale nas bardziej interesuje jego debiut w Europie. Skoro poprzednik jest sprzedawany w popularnych marketach z elektroniką, to Baseus Qpow 3 też powinien pojawić się w Polsce. Wypada dodać, że większy wariant w przedsprzedaży znajdziemy już na Amazonie w cenie 300 złotych – sprzedaż ma ruszyć na początku maja.

Wstrzymałbym się jednak z zamawianiem. Warto poczekać na wprowadzenie Qpow 3 przez popularne markety. Niewykluczone, że cena będzie niższa.