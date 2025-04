Dwa nowe smartfony Acera. Jeden jest całkiem ciekawy

W Indiach zostały zapowiedziane dwa nowe smartfony marki Acer. Pierwszy z nich – Acer Super ZX – jest dość przeciętnym modelem, natomiast drugi – Acer Super ZX Pro – wygląda na całkiem atrakcyjną propozycję, szczególnie dla fanów selfie, aczkolwiek nie tylko.

Acer Super ZX – specyfikacja

Smartfon Acer Super ZX bez dopisku „Pro” został wyposażony w wyświetlacz LCD, który cechuje się przekątną 6,78 cala i rozdzielczością Full HD+, a ponadto oferuje jasność do 800 nitów oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz.

Jednostką napędową tego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) z modemem 5G, a energię do działania dostarczać mu ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy do 33 W. Ponadto na pokładzie znajduje się – w zależności od konfiguracji – od 4 do 8 GB RAM i od 64 do 128 GB pamięci wbudowanej.

Acer Super ZX (źródło: Amazon)

Smartfon Acer Super ZX ma również 13 Mpix aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: główny 64 Mpix z matrycą Sony IMX682 oraz dwa 2 Mpix sensory (jeden do zdjęć makro, drugi do pomiaru głębi ostrości). Ponadto urządzenie otrzymało czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), głośniki stereo i dual SIM.

Konstrukcja tego modelu ma 8,6 mm i klasę odporności IP50, a cały sprzęt waży 200 gramów.

Acer Super ZX Pro – specyfikacja

Podczas gdy smartfon Acer Super ZX to propozycja dla raczej mniej wymagających użytkowników, smartfon Acer Super ZX Pro może zadowolić osoby, których nie usatysfakcjonuje przeciętna specyfikacja techniczna. Urządzenie wyposażono bowiem w procesor MediaTek Dimensity 7400 (4 nm), do 12 GB RAM i do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto smartfon Acer Super ZX Pro zaoferuje swoim właścicielom 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz całkiem obiecujący zestaw aparatów. Na tyle znajdują się trzy: główny 50 Mpix z sensorem Sony IMX882 i optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 5 Mpix i 2 Mpix do zdjęć makro, zaś na przodzie jest aparat z 50 Mpix matrycą OmniVision OV50D.

Acer Super ZX Pro (źródło: Smartprix)

Specyfikacja tegoż modelu obejmuje dodatkowo ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo z Dolby Atmos, Wi-Fi 6, dual SIM i odporność klasy IP64, a także akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W. Całość waży 182 gramy.

Acer Super ZX i Acer Super ZX Pro – porównanie specyfikacji technicznej

Acer Super ZX Acer Super ZX Pro Wyświetlacz 6,78 cala, Full HD+, LCD, 120 Hz, jasność do 800 nitów 6,67 cala, Full HD+, AMOLED, 120 Hz, jasność do 1000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) MediaTek Dimensity 7400 (4 nm) RAM 4/6/8 GB 6/8/12 GB Pamięć wbudowana 64/128/256 GB 128/256/512 GB Akumulator 5000 mAh, ładowanie do 33 W 5000 mAh, ładowanie do 33 W Aparat na przodzie 13 Mpix 50 Mpix (OmniVision OV50D) Aparat na tyle – główny 64 Mpix (Sony IMX682)

– 2 Mpix (makro)

– 2 Mpix (do pomiaru głębi) – główny 50 Mpix (Sony IMX882) z OIS

– ultraszerokokątny 5 Mpix

– 2 Mpix (makro) Głośniki stereo TAK TAK, z Dolby Atmos Czytnik linii papilarnych Na bocznej krawędzi Ekranowy Dual SIM TAK TAK Odporność IP50 IP64 Waga 200 gramów 182 gramy System operacyjny Android 15 Android 15

Acer Super ZX i Acer Super ZX Pro – cena

Oba modele trafią do sprzedaży w Indiach 25 kwietnia 2025 roku. Smartfon Acer Super ZX będzie kosztował od 9990 rupii (równowartość około 440 złotych), natomiast Acer Super ZX Pro od 17990 rupii (~795 złotych).

Nie należy się jednak spodziewać, że te urządzenia zostaną wprowadzone do Polski, ponieważ odpowiada za nie indyjski licencjobiorca marki – Indkal Technologies, a nie sam Acer.