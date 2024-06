EA Sports FC 24 w Xbox Game Pass. Poczuj klimat Euro 2024

Xbox Game Pass to oczko w głowie działu gamingu w Microsoftcie, co widać między innymi po tytułach, jakie są regularnie dodawane do abonamentu. Kilka miesięcy temu pisaliśmy na przykład o Diablo IV w XGP, a teraz czas na kolejny, wielki hit – EA Sports FC 24. Masz Xbox Game Pass? To poczuj klimat Euro 2024 za darmo!

EA Sports FC 24 w Xbox Game Pass

Xbox Game Pass jest jedną z najciekawszych usług tego typu na rynku. Za kilkadziesiąt złotych miesięcznie gracze dostają dostęp do całej masy gier, które po prostu warto ograć. Wyżej wspomniałem już o Diablo IV, ale to zaledwie początek długiej listy tytułów, jakie są dostępne, bo oprócz produkcji Blizzarda ograć można chociażby Star Wars Jedi: Sruvivor, A Plague Tale: Requiem czy The Callisto Protocol. Gry, które podałem, to jedynie promil świetnych tytułów, jakie oferuje usługa Microsoftu.

Nie bez powodu o tym piszę, ponieważ do tego grona 25 czerwca 2024 roku dołączy również EA Sports FC 24, czyli udana kontynuacja FIFA 23. Gra EA przeszła rebranding przez brak przedłużenia licencji do nazwy „FIFA”, co paradoksalnie wyszło jej na dobre. Do tytułu dodano różne ciekawe mechaniki, jak na przykład style gry dla zawodników czy ulepszony drybling, a do tego w najpopularniejszym trybie rozgrywki, czyli FUT, dodano karty zawodniczek, co uatrakcyjniło rozgrywkę.

Niedawno do EA Sports FC 24 dodano darmowy dodatek Euro 2024, który wprowadza właśnie dodatkowy tryb gry związany z tym turniejem, zaktualizowane składy reprezentacji oraz karty zawodników i zadania w FUT. Zdecydowanie jest co robić, a jeżeli jesteś fanem piłki, to możesz poczuć turniejowe emocje związane z mistrzostwami Europy. Już od 25 czerwca 2024 roku w Xbox Game Pass dostępne będzie EA Sports FC 24 na Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC oraz w chmurze.

5 innych gier również trafi do XGP

To jednak nie koniec nowości w Xbox Game Pass, ponieważ do abonamentu trafi również 5 innych tytułów. Od 18 czerwca 2024 roku dostępne będzie My Time at Sandrock (chmura, konsole i PC), czyli gra opowiadająca o wydarzeniach dziejących się 300 lat po tym, jak Dzień Katastrofy zniszczył świat, jaki znamy. Brzmi ciekawie, ale oprócz postapokaliptycznej produkcji warto sprawdzić też Keplerth, czyli sandboxowe RPG 2D, pozwalające także na rozgrywkę online. Keplerth będzie dostępne jedynie na PC – od 20 czerwca br.

26 czerwca 2024 roku do usługi Microsoftu trafią również SteamWorld Dig oraz SteamWorld Dig 2, czyli platformowe przygodówki górnicze, gdzie mamy za zadanie przekopać się przez starą ziemię i zebrać bogactwa. Na sam koniec czerwca Xbox zostawił całkiem ciekawą truskawkę na torcie, a mianowicie Robin Hood – Sherwood Builders, dzięki czemu będzie można przenieść się do XII-wiecznej Anglii, gdzie będziemy podróżować przez różne regiony, budować kryjówkę i pomagać mieszkańcom.