Diablo 4 w Xbox Game Pass! Szukaj oferty za 4 złote na walkę z demonami

W czwartek wieczorem odbył się podcast z udziałem Phila Spencera, na którym szef działu gamingu w Microsoft podzielił się kilkoma informacjami odnośnie przyszłości Xboxa. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że produkcje Activision Blizzard trafią do Game Passa. Na pierwszy ogień idzie Diablo 4!

Diablo 4 w Xbox Game Pass

Od przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft sporo się mówiło o tym, że takie kultowe serie gier, jak Call of Duty, Diablo, czy też World of Warcraft mają trafić do Game Passa i zasilić portfolio tej usługi. Na czwartkowym podcaście z udziałem Phila Spencera i Sarah Bond poinformowano, że Diablo IV zostanie pierwszą produkcją Blizzarda, która trafi do tego abonamentu – stanie się to już 28 marca tego roku!

Wszyscy subskrybenci będą mogli ogrywać najnowsze dzieło Blizzarda, a w nadchodzących miesiącach do Diablo dołączą inne gry ze stajni Activision Blizzard. W internecie można znaleźć plotki twierdzące, że następną produkcją w kolejce będzie World of Warcraft, co byłoby całkiem sensownym posunięciem patrząc na plan wydawniczy WoW-a. W tym roku mamy przecież otrzymać kolejny dodatek.

Microsoft co prawda wiele miesięcy temu wycofał się z promocji na abonament Xbox Game Pass za 4 złote miesięcznie, ale co jakiś czas akcja promocyjna wraca. Tak na przykład było w listopadzie, kiedy to udostępniono jeden miesiąc właśnie za 4 złote. Być może przy okazji trafienia Diablo 4 do Game Passa zdecyduje się na podobny ruch?

4 gry Xbox Games Studios trafią na inne konsole

Podczas wspomnianego podcastu nie dostaliśmy zbyt wielu innych informacji wartych uwagi, ale warto wspomnieć jeszcze o wypowiedzi Phila Spencera, który już na początku przemówienia stwierdził, że Microsoft nie zamiera drastycznie zmienić sposobu wydawania swoich gier. To zaprzeczenie większości ostatnich plotek, które sugerowały, że produkcje Xbox Games Studios zaczną masowo trafiać na PlayStation.

Szef Microsoft Gaming podkreślił jednak, że firma ma w planach wydanie aż 4 gier na nowe platformy. Nie wiadomo jednak, jakie będą to tytuły, ani kiedy trafią na coś innego niż Xbox czy PC. Przypuszczalnie w tym wypadku nie chodzi o Starfielda, Indianę Jonesa, czy inne bardzo duże produkcje, a nieco mniejsze gry.

Podczas podcastu wspomniano także o nowych urządzeniach marki Xbox, ale na razie bez żadnych konkretów. Firma pracuje już nad nowym sprzętem, a pierwszą zapowiedź mamy dostać w te wakacje!