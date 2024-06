Horizon Zero Dawn wielką niespodzianką Summer Game Fest 2024. Sony szykuje hit!

Summer Game Fest 2024 to wielkie święto dla graczy. W nocy poznaliśmy nowe ogłoszenia dotyczące się kilkudziesięciu mniejszych i większych gier. Było także kilka niespodzianek, a chyba największą z nich jest Horizon przeniesione do świata Lego. PlayStation zaskoczyło wszystkich!

Horizon Zero Dawn i Forbidden West przeniesione do Lego

Summer Game Fest 2024 to jedno z najważniejszych wydarzeń gamingowych w tym roku. Gracze mieli zapisaną tę datę w kalendarzu i z niecierpliwieniem wyczekiwali na ogłoszenie produkcji z różnych kategorii. Tym razem show skradło kilka bardzo ciekawych ogłoszeń, ale największą niespodziankę chyba przygotowało Sony, które przeniosło świetną serię Horizon do świata Lego.

I tak o to w formie kwadratowych klocków na ekrany naszych monitorów i telewizorów zawitają postacie oraz miejsca znane z Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West. Co prawda w Polsce pojawiły się już wcześniej klocki Lego z tej serii, ale raczej nikt się nie spodziewał tak szybkiego przeniesienia tej produkcji do świata gier. Tradycyjnie gracze mogą spodziewać się cukierkowej grafiki, zręcznościowych wyzwań czy też postaci pokroju Aloy lub Varla.

Lego Horizon Adventures, bo tak brzmi oficjalna nazwa gry, zadebiutuje jeszcze w tym roku i wyjdzie na platformy: PlayStation 5, PC oraz Nintendo Switch.

Harry Potter wraca do korzeni (na serio)

O tym, że powstaje Harry Potter: Quidditch Champions to akurat wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Dotychczas jednak zwiastuny nie porywały nas aż tak, a o samej produkcji było cicho od dłuższego czasu. Na Summer Game Fest 2024 twórcy pokazali jednak, nad czym tak pieczołowicie pracowali przez ostatnie miesiące. Już 3 września będziemy mogli powrócić na błonia Hogwartu, gdzie zmierzymy się w Quidditcha!

Gra naturalnie skupia się na rozgrywkach w najpopularniejszym sporcie w świecie czarodziejów, co zresztą można obejrzeć na poniższym zwiastunie. Oprócz tego warto nadmienić, że produkcja na premierę zadebiutuje w PlayStation Plus, a do tego będzie dostępna na PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One, Series X/S.

Civilization 7 nadchodzi. Wow!

Podczas Summer Game Fest 2024 nie mogło zabraknąć Civilization 7, o którym plotki krążyły już od dłuższego czasu. Produkcja Firaxis Games nie zaskoczyła nas aż tak bardzo, ponieważ w sieci można było znaleźć już wcześniej dość sporo przecieków. Twórcy tym razem wzięli na warsztat dopracowanie tytułu pod kątem różnych technologii i mechanik w grze.

Tajemniczy zwiastun nie zdradził nam zbyt wiele poza tym, że gra zadebiutuje prawdopodobnie w 2025 roku i wyjdzie na PC, konsole PlayStation 4 i 5, Xbox One, Series X/S oraz Nintendo Switch.

Nowe Star Warsy coraz bliżej

Premiera Star Wars Outlaws, najnowszej gry Ubisoftu, zbliża się wielkimi krokami. Gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen przyzwyczaiły nas do walki w roli Jedi lub Sithów, ale teraz zaczyna się to zmieniać, np. za sprawą właśnie najnowszego tytułu od Ubisoftu. Outlaws opowie nam historię Key Vess, szmuglerki działającej w podziemiu, która walczy o przetrwanie w tym brutalnym świecie.

Najnowszy zwiastun pokazuje nam sporo akcji, dziejącej się w okresie pomiędzy historiami znanymi nam z Imperium Kontratakuje i Powrót Jedi. Star Wars Outlaws zadebiutuje 30 sierpnia i trafi na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.

Rośnie konkurent dla Call of Duty?

Delta Force: Hawk Ops to kolejne, pozytywne zaskoczenie Summer Game Fest 2024. Produkcja od TiMi Studios i Level Infinite, która bazuje na kultowym filmie Helikopter w Ogniu, zapowiada się co najmniej dobrze. Biorąc pod uwagę, jak fatalne jest ostatnimi czasy Call of Duty, może to być mocny konkurent dla CoDa.

Delta Force ma skupiać się głównie na rozgrywce sieciowej, ale twórcy nie zapomnieli o fanach kampanii fabularnej – tą również otrzymamy, a gra zabierze nas do Somalii. Oprócz tego dostępne będą również operacje PvPvE, misje taktyczne oraz masę po prostu dobrej zabawy. Alpha testy mają się odbyć jeszcze w lipcu (na PC), ale na finalną premierę przyjdzie nam jeszcze poczekać. Gra wyjdzie również na konsole PlayStation oraz Xbox (zarówno old-geny jak i obecna generacja otrzymają ten tytuł).

DLC do Alan Wake 2 nadchodzi!

Alan Wake 2, jedna z kultowych gier ubiegłego roku, która została dobrze oceniona przez recenzentów, otrzyma DLC. Remedy Entertainment nie mogło zabraknąć na Summer Game Fest 2024. Studio zaprezentowało tym razem DLC do seqeula Alana Wake’a. Fabularne rozszerzenie o wdzięcznej nazwie „Night Springs” pozwoli nam na kierowanie znanymi nam już postaciami i wniesie nasz strach na zupełnie nowy poziom. Rozszerzenie zadebiutuje 8 czerwca, czyli w mniej niż 24 godziny od ogłoszenia!

Valorant trafi na konsole!

Opowieści z Summer Game Fest 2024 zakończymy w nieco bardziej pozytywnym świecie niż Alan Wake 2 ;). Riot Games również przygotowało woje ogłoszenie na Summer Game Fest 2024. Ich kultowa strzelanka, Valorant, trafi na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, gdzie będzie dostępne całkowicie za darmo.

Deweloperzy ujawnili, że już 14 czerwca odbędą się darmowe beta testy, a pełnoprawna premiera na konsole ma mieć miejsce jeszcze w tym roku. Na razie nie znamy daty, ale na pewno Riot Games potrzebować będzie trochę czasu, żeby wyeliminować błędy. Nie mniej, otworzenie się na nowy rynek graczy jest świetną wiadomością dla wielu fanów tej strzelanki!