Dwa modele hulajnóg elektrycznych od Sharpa – z portem USB do ładowania telefonu

E-hulajnogi to już stały element miejskiego krajobrazu transportowego. Każdego dnia widzimy osoby korzystające z nich do przemieszczania się. Co prawda sezon zimowy skutecznie zmniejsza częstotliwość spotykania tych urządzeń, ale mamy już wiosnę. Dlatego Sharp ma dla nas ofertę.

Dwie e-hulajnogi od Sharpa

Sharp chciałby skorzystać na tym, że niebawem więcej osób będzie poszukiwać hulajnogi do pokonywania odległości w centrach miast. Dlatego opracowano dwa modele takich pojazdów: przed Wami hulajnoga EM-KS1 oraz EM-KS2. Ważą odpowiednio 14,5 kg oraz 18,8 kg, więc niemalże każdy będzie w stanie wybrać sprzęt odpowiadający jego potrzebom.

Sharp EM-KS1 Sharp EM-KS2

Z racji tego, że Sharp EM-KS2 jest cięższy, będzie w stanie zapewnić lepszy zasięg. Na tym modelu przejedziemy nawet 35 km (akumulator 10,4 Ah). Opcja EM-KS1 jest lżejsza, ale odbija się to na osiągach – na tej hulajnodze przejedziemy maksymalnie 25 km (akumulator 6,6 Ah).

Bardzo przyjazną funkcją dla użytkownika jest to, że obie hulajnogi elektryczne mają port UUSB, wbudowany w kierownicę. To prezent dla tych, którzy chcieliby podładować swoje smartfony podczas jazdy i/lub nie martwić się utratą energii w telefonie z powodu działającej nawigacji. Cechą wspólną jest także maksymalne obciążenie jednośladów, które wynosi około 120 kg oraz identyczne silniki elektryczne o mocy 350 W.

Sharp EM-KS2

Różnice pojawiają się w wykorzystanych materiałach konstrukcyjnych. Model EM-KS1 wykonany jest ze stopu aluminium, stali i ABS. Mamy też 8,5-calowe koła o strukturze plastra miodu. Drugi model wykonano ze stopu aluminium i stali. Zyskał większe, 10-calowe opony pneumatyczne.

Do śledzenia aktualnego stanu hulajnogi przygotowano specjalną aplikację Sharp Life App. Będzie zbierać dane o poziomie naładowania baterii, przebytym dystansie, a jeśli będziemy chcieli – również o trasach przejażdżek. Apka działa także jako klucz, umożliwiając zdalne blokowanie i odblokowywanie skutera, włączanie reflektora czy podświetlenia podwozia (wyłącznie w modelu EM-KS1).

Hulajnogi są odporne na niekorzystne warunki pogodowe, do stopnia ochrony określanej certyfikatem IPX4.

Nowe pojazdy Sharpa będą dostępne w ciągu następnych miesięcy w cenach: