Dying Light: Enhanced Edition za darmo. Zmierz się z hordą zombie!

Epic Games tym razem bardzo się postarał, przygotowując dwie darmowe gry dla graczy. Wybór padł m.in. na kultowe Dying Light: Enhanced Edition, gdzie zmierzymy się z groźnymi zombie.

Dying Light: Enhanced Edition za darmo

Co tydzień Epic Games rozdaje jedną lub dwie darmowe gry. Ostatnio częściej był to jeden tytuł i zazwyczaj dość średni, ale tym razem Epic się postarał. Gracze mogą odebrać za darmo Dying Light: Enhanced Edition.

To kultowe RPG, pomimo tego, że ma już osiem lat i doczekało się sequela, to dalej jest świetną produkcją, w którą zdecydowanie warto zagrać, jeżeli wcześniej się tego nigdy nie zrobiło. Odebrać ten tytuł będzie można od czwartku, 06 kwietnia, od godziny 17:00!

Dying Light: Enhanced Edition to specjalna wersja tytułu, która oprócz samej gry zawiera także bonusowy łazik, kolejny tryb gry, o dwie więcej strefy kwarantanny i dwa pakiety dodatkowe. Dying Light to kultowy RPG osadzony w postapokaliptycznym świecie, gdzie musimy przeżyć oraz zmierzyć się z hordą zombie. Do wykonania tego trudnego zadania mamy cały arsenał narzędzi i broni, zaczynając od łomu, przez kuszę, aż po shotguny i inne pistolety.

shapez za darmo w Epicu

O ile Dying Light: Enhanced Edition, które oferuje nam Epic, faktycznie jest kultową grą, tak drugi tytuł śmiało można określić „no namem” i bliżej mu do zapychacza. Mowa o shapez, czyli grze o budowaniu fabryk, gdzie zadanie gracza to zautomatyzowane tworzenia i przetwarzania coraz bardziej złożonych kształtów na nieskończenie rozrastającej się mapie.

Nie jest to nic porywającego, chociaż może studenci kierunków inżynieryjnych znajdą tutaj coś dla siebie. Przypomina mi to bardziej zajęcia z elektrotechniki, aniżeli grę, przy której chciałbym spędzić weekend.

Do godziny 16:59 można odebrać jeszcze The Silent Age oraz Tunche. Być może nie są to produkcje na miarę takiego Dying Light, ale na pewno warto je przetestować w weekend, ponieważ mogą zapewnić kilka godzin dobrej zabawy.