Smartwatch NASA Artemis Watch 2.0 to najdziwniejszy zegarek, jaki widziałam

Ten zegarek jest chyba najdziwniejszym smartwatchem, jaki dotychczas widziałam. CircuitMess NASA Artemis Watch 2.0 to konfigurowalny sprzęt, który możesz (w sporej części) stworzyć sam i dostosować go do własnych potrzeb.

Najdziwniejszy zegarek, jaki widziałam – osobliwa obudowa i ogromny potencjał

Inteligentne zegarki i opaski fitness można dostrzec już na bardzo wielu nadgarstkach, ale takiego… prawdopodobnie jeszcze nie widzieliście. CircuitMess NASA Artemis Watch 2.0 to smartwatch z dużą (o ile nie ogromną) obudową wykonaną z przezroczystego plastiku, przez którą można dostrzec płytę główną urządzenia.

W obudowie zainstalowano kwadratowy wyświetlacz do odczytu podstawowych danych użytkownika. Całość wyróżnia się futurystycznym wyglądem – redakcja Notebookcheck podpowiada, że konstrukcja nieco przypomina nadgarstkowy komputer osobisty Pip-Boy znany z gier oraz serialu Fallout, z czym trudno się nie zgodzić.

Wewnątrz tej dość osobliwej obudowy CircuitMess NASA Artemis Watch 2.0 skrywa mikrokontroler ESP32 wyposażony w moduł Bluetooth. Dzięki temu możliwe jest połączenie zegarka ze smartfonem działającym na systemie Android lub iOS oraz wyświetlanie powiadomień na ekranie. Ponadto smartwatch skrywa żyroskop, akcelerometr, czujnik temperatury i kompas, co pozwala na śledzenie aktywności użytkownika. Zegarek nie oferuje pomiaru tętna czy saturacji.

Ten smartwatch NASA Artemis Watch 2.0 będzie dokładnie taki jak chcesz

Mimo iż smartwatch CircuitMess NASA Artemis Watch 2.0 nie jest zaawansowany jak np. Apple Watch Series 10 czy Garmin Fenix 8, zasługuje na szczególną uwagę. Sprzęt wyposażono w oprogramowanie open source, dzięki któremu użytkownik może samodzielnie dostosować urządzenie do własnych potrzeb. Funkcjonalność tego dziwnego smartwatcha można rozszerzyć o aplikacje, tarcze zegarka, własne gry czy zdobyć dostęp do danych odczytanych z czujników oraz modyfikować je na poziomie systemu.

Producent twierdzi, że ten nowy zegarek inspirowany misjami NASA Artemis może być używany już od 9. roku życia. Firma jednocześnie podkreśla, że konstrukcja wymaga montażu elementów elektronicznych oraz programowania, ale nie jest konieczne posiadanie umiejętności w tym zakresie. Zestaw jest przeznaczony dla początkujących i sprzedawany wraz z instrukcjami.

CircuitMess NASA Artemis Watch 2.0 jest już dostępny w sklepie producenta. Można zamówić go do Polski, a cenę ustalono na 169 euro (~ 720 złotych).