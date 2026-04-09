Allegro ułatwia pomaganie. Już nie musisz nic kupować

Nowe rozwiązanie, by pomagać innym, trafiło na platformę Allegro. Dzięki niemu już nie musisz nic kupować, licytować ani wystawiać, żeby wesprzeć wybrany cel.

Chcesz wesprzeć cel charytatywny? Teraz na Allegro zrobisz to znacznie prościej

Platforma e-commerce znowu angażuje się w pomaganie. W listopadzie 2025 roku użytkownicy Allegro kolejny raz mogli przyczynić się do umilenia trudnego czasu dzieciom przebywającym w szpitalu. Teraz do serwisu trafiło nowe rozwiązanie, które ma ułatwić pomaganie osobom chętnym do przekazania darowizny. Wspominaliśmy o nim pod koniec stycznia 2026 roku przy okazji aktualizacji regulaminu i polityki prywatności Allegro.

Puszka Dobra to nowa metoda na przekazywanie środków na wybrany cel charytatywny bez konieczności kupowania, licytowania czy wystawiania ofert z sercem. Według Allegro to nowe rozwiązanie jest odpowiedzią na to, jak Polacy chcą dziś pomagać – szybko i w dogodnym momencie. Co ważne, całość przelanej przez użytkownika kwoty jest przekazywana na wybrany przez niego cel i nie jest od niej pobierana żadna prowizja od wpłat. Właściciele platformy podkreślają, że organizacje zyskują dodatkowy, prosty kanał pozyskiwania środków.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Puszka Dobra wpisuje się w zachowania i motywacje polskich darczyńców. Allegro Charytatywni twierdzą, że 58% badanych uważa, iż internet ułatwia angażowanie się w akcje charytatywne, a wsparcie przez sieć jest wygodne (54%) i pozwala na szybkie przekazanie środków (50%). Serwis ujawnił też, że aż 58% pomagających czuje satysfakcję z tego gestu, a dla 56% motywujące w darowiźnie jest współczucie.

Puszka Dobra w Allegro Charytatywni – jak wesprzeć wybrany cel bez kupowania, wystawiania i licytacji?

Aby wesprzeć wybrany cel wystarczy przejść do listy celów charytatywnych w serwisie Charytatywni Allegro i wybrać właściwy cel. Przy każdym z nich zobaczysz trzy przyciski:

zobacz oferty,

wpłać do Puszki Dobra,

wystaw ofertę.

Aukcje w serwisie Allegro Charytatywni (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Po wybraniu opcji Wpłać do Puszki Dobra użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności. Możesz wybrać kwotę, jaką chcesz „wrzucić” do wirtualnej puszki – 10, 20, 50 złotych lub wprowadzić własną kwotę. Wśród metod płatności znalazła się karta płatnicza, Google Pay, Blik, Visa Mobile oraz tradycyjny przelew.