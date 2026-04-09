Klienci Plusa dostaną (duży) pakiet internetu. Za darmo

Nie tak dawno temu Plus próbował przyciągnąć klientów, oferując nielimitowany dostęp do Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa. Z tych i kilku innych aplikacji można było korzystać bez utraty danych z pakietu. W maju 2026 roku opcja ta zostaje całkowicie wyłączona. Zanim konkrety, odrobina historii…

W maju 2024 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej zabronił operatorom korzystania z modelu „zero rating”, czyli oferowania nielimitowanego internetu na określone usługi, takie jak Facebook, Instagram czy WhatsApp. Swego czasu był to bardzo popularny sposób na przyciągnięcie (i zatrzymanie) klientów. Niemal natychmiastowo zakazano podpisywania nowych umów tego typu, a na wprowadzenie modyfikacji w zawartych już umowach operatorzy mieli 2 lata.

Nielimitowany Facebook odchodzi do przeszłości. Plus daje w zamian bonusowy pakiet internetu

Jak słusznie śpiewała Anna Wyszkoni, czas pędzi nieubłaganie i tak oto zbliża się maj 2026 roku, więc konieczne jest w końcu podjęcie działań. Dlatego właśnie Plus zapowiedział, że z dniem 10 maja 2026 roku nastąpi zmiana warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w dawniej zawartych umowach. Klienci nie będą już mogli korzystać bez limitu danych w określonych aplikacjach, a zamiast tego otrzymają dodatkowy, cykliczny pakiet internetu do swobodnego wykorzystania – to, jak duży, zależy od typu oferty.

Wygląda to tak, że:

klienci oferty Plush Abonament otrzymają pakiet 50 GB miesięcznie (dotyczy umów zawartych w dniach 6 kwietnia 2017 – 5 czerwca 2024 lub zmodyfikowanych w dniach 8 sierpnia 2018 – 20 czerwca 2024 roku) – komunikat,

(dotyczy umów zawartych w dniach 6 kwietnia 2017 – 5 czerwca 2024 lub zmodyfikowanych w dniach 8 sierpnia 2018 – 20 czerwca 2024 roku) – komunikat, klienci ofert Plush na Kartę oraz Plus na Kartę otrzymają pakiet 40 GB miesięcznie (dotyczy umów zawartych w dniach 1 marca 2026 – 28 czerwca 2024 roku) – komunikat I, komunikat II,

(dotyczy umów zawartych w dniach 1 marca 2026 – 28 czerwca 2024 roku) – komunikat I, komunikat II, klienci ofert Plush Internet, Plus Internet oraz Plus Internet Stacjonarny otrzymają pakiet 0,5 GB miesięcznie (dotyczy umów zawartych w dniach 6 października 2003 – 8 listopada 2024 lub zmodyfikowanych w dniach 8 sierpnia 2008 – 23 listopada 2023 roku) – komunikat.

Ten dodatkowy pakiet będzie wykorzystywany jako drugi, a więc po tym, jak podstawowy pakiet zostanie wyczerpany. I warto od razu zaznaczyć, że niewykorzystane dane nie będą przechodzić na kolejny okres rozliczeniowy.

Możesz wypowiedzieć umowę bez konsekwencji

Jeśli nie podoba Ci się ta zmiana i nie akceptujesz zaproponowanych warunków, możesz wypowiedzieć umowę bez konsekwencji. W tym celu należy złożyć wypowiedzenie do 10 maja 2026 roku.