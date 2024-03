Dysk Google w przeglądarce ma teraz bardziej „guglowy” wygląd

Dysk Google to jedna z tych aplikacji, których używam każdego dnia. Przez moje ręce przewijają się różne dokumenty, do których dostęp potrzebny mi jest z różnych urządzeń, o różnych porach. Teraz w znalezieniu odpowiedniego pliku pomaga mała zmiana w wersji aplikacji na przeglądarki.

Dysk Google żongluje elementami interfejsu

W listopadzie ubiegłego roku Google zapowiedziało kilka zmian, które miały dotknąć użytkowników Dysku, korzystających z niego na różnych urządzeniach. Modyfikacje zaczęły pojawiać się już u różnych użytkowników – niektórzy z Was zapewne mogli dostrzec je już od jakiegoś czasu, z kolei inni zauważyli je teraz, bo dopiero zostały szerzej udostępnione przez dewelopera.

Jedną z takich zmian jest odświeżona strona główna Dysku Google. Otrzymała ona rozszerzony pasek wyszukiwania i ulepszone możliwości tego modułu, obejmujące zawężanie wyników przy pomocy konkretnych filtrów.

Najbardziej rzucającą się w oczy modyfikacją jest przeniesienie paska wyszukiwania do centralnej części strony, zaraz pod napis „Witamy na Dysku”. Pasek nie znajduje się już w jej górnej ekranu – a przynajmniej nie na Stronie głównej. W zakładce Mój dysk nadal można go znaleźć zadokowanego tam, gdzie wcześniej.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl) (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Do przeszukiwania naszych zasobów udostępniono kilka filtrów. Typ elementu pomoże określić, jakiego rodzaju plik jest nam potrzebny. Mogą to być:

Dokumenty,

Arkusze kalkulacyjne,

Preznetacje,

Formularze,

Zdjęcia i obrazy,

Pliki PDF,

Filmy,

Skróty,

Foldery,

Witryny,

Audio,

Rysunki,

Archiwa (ZIP).

Następne filtry to: Osoby, Zmodyfikowano i Lokalizacja, odnoszące się do dostępnych adresów e-mail osób, które udostępniały nam pliki, zawężanie wyników wyszukiwania do konkretnego okresu modyfikacji, a także miejsca, w którym zostały zapisane.

Nowy pasek wyszukiwania wprowadzany jest dla wszystkich użytkowników Dysku Google: kont osobistych oraz klientów Workspace w wersjach korporacyjnych i indywidualnych.

Nie podoba mi się to. Jak to zmienić?

Choć nowy wygląd Dysku Google w przeglądarce jest domyślnie włączony, można powrócić do „starego”. Wystarczy otworzyć Ustawienia, klikając na ikonę koła zębatego w prawej górnej części strony, a potem wybrać Mój dysk w sekcji Strona startowa. Proszę bardzo!

Google ma w planach wprowadzić także funkcję o nazwie „Kategorie”. Pomoże ona jeszcze łatwiej organizować pliki, bez potrzeby manualnego przenoszenia ich do różnych folderów. Ta opcja jest jednak jeszcze w fazie testów i nie wiadomo, kiedy zostanie wdrożona.