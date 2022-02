Dying Light 2 walczy z Pokemonami w Wielkiej Brytanii

Choć od premiery Dying Light 2: Stay Human minęły zaledwie 4 dni, Techland ma już powody do świętowania. Mamy pierwszy raport sprzedaży gier z Wielkiej Brytanii, który plasuje polską produkcję powyżej wszelkich oczekiwań.

Kieszonkowe stworki wygrały z zakażonymi

Pomimo aż 74% spadku wyników względem zeszłego tygodnia, Pokémon Legends: Arceus dalej utrzymuje się na brytyjskiej liście bestsellerów. Pozycja od Game Freak tylko nieznacznie pokonała Dying Light 2: Stay Human, które uplasowało się na drugiej lokacie.

Co ważne, raport uwzględnia tylko fizyczne egzemplarze gier. Ciekawostką więc niech zostanie fakt, że 54% sprzedanych kopii Dying Light 2 w Wielkiej Brytanii to wydanie na PlayStation 5. 27% kupujących zainteresowało się wersją na konsole rodziny Xbox, a 19% to zakup na PlayStation 4. Rzućmy okiem na pełny ranking sprzedaży fizycznych gier w Zjednoczonym Królestwie:

Pokémon Legends: Arceus, Dying Light 2: Stay Human, FIFA 22, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Minecraft (Nintendo Switch), Mario Party Superstars, New Super Mario Bros. U Deluxe, GTA V, Call of Duty: Vanguard.

Jak sami widzicie, gry na Nintendo Switch dominują na brytyjskim rynku gier. To zupełnie odmienna sytuacja od tego, co widzimy w Polsce.

Ludzie grają w Dying Light 2

134 tysiące – z chwilą w której to piszę, taka liczba osób zagrywała się w Dying Light 2: Stay Human, i to tylko na platformie Steam. Choć Włosi są oburzeni brakiem dubbingu w ich narodowym języku, nie przeszkadza to reszcie świata cieszyć się najnowszą premierą polskiego studia. Francuzi, Niemcy, a nawet Koreańczycy otrzymali pełną lokalizację, dlatego łatwo zrozumieć ból włoskich graczy. Niecały rok temu, to Polacy byli oburzeni gdy Capcom zdecydował się na całkowite wykluczenie języka polskiego z Resident Evil Village.

Najważniejsze teraz jest jednak załatanie błędów, jakich gracze doświadczają podczas zabawy w Dying Light 2: Stay Human. Tymon Smektała gwarantuje, że w tym tygodniu pojawi się mnóstwo hotfixów. Na komputerach PC już pojawiła się aktualizacja z numerkiem 1.04. Posiadacze konsol będą musieli jeszcze chwilę poczekać, gdyż tam trwa proces weryfikacji, przeprowadzany zarówno przez Sony jak i Microsoft.

Mimo tych drobnych potknięć, najnowszą premierę wrocławskiego Techlandu można uznać śmiało za udaną. Nie było idealnie, choć jak na polskie gry wysokobudżetowe, poprzeczka była ustawiona naprawdę nisko.