Dwie ważne decyzje LG. Jedna kontrowersyjna, druga obiecująca

Firma LG zaczęła instalować aplikację Copilot na telewizorach użytkowników – to jeden z elementów rozwoju systemu webOS, stanowiącego bazę dla platformy Smart TV w urządzeniach tego producenta. Swoją drogą – katalog modeli w 2026 roku zostanie wzbogacony o telewizory wykonane w nowej technologii: Micro RGB.

LG instaluje Copilota na telewizorach (i nie pozwala go odinstalować)

Nie od wczoraj Copilot jest integralnym elementem systemu Windows 11, a w przypadku laptopów klasy Copilot+ PC nawet czymś więcej – wszak nazwa nie wzięła się znikąd. Odpowiedzialna za tego asystenta AI firma Microsoft wcale nie zamierza się jednak zatrzymywać w tym miejscu, czego dobrym przykładem jest współpraca nawiązana z LG. W jej wyniku koreański producent zainstalował aplikację Copilot na swoich nowych telewizorach Smart TV.

Użytkownicy telewizorów z systemem webOS mogą zauważyć, że na liście aplikacji pojawił lub niebawem pojawi się Copilot. Jest to przynajmniej prawda w Stanach Zjednoczonych, ale przypuszczalnie zasięg będzie szerszy. Póki co zauważono go między innymi na modelach z 2022 i 2023 roku. Co więcej, LG nie daje możliwości odinstalowania tej aplikacji – co najwyżej można ją ukryć.

Aplikacja Copilot w systemie LG Smart TV (źródło: mildlyinfuriating/reddit)

Wprowadzenie aplikacji Copilot jest kontrowersyjnym pomysłem, ale też naturalnym następstwem poprzednich decyzji. Już w telewizorach z tego roku firma LG wprowadziła zaawansowaną wyszukiwarkę treści, dla której bazą jest właśnie sztuczna inteligencja Microsoftu.

Z innych newsów dotyczących systemu webOS – w 2026 roku firma LG wprowadzi Panel Informacyjny, a więc specjalną przestrzeń, agregującą najnowsze wiadomości ze świata w formie wideo i audio. Wśród 9 krajów, w których usługa zadebiutuje w pierwszym rzucie, nie ma jednak Polski. Przy okazji, aktualizacji doczeka się też przeglądarka internetowa, która zyska między innymi skróty do często odwiedzanych witryn oraz spersonalizowane sugestie.

LG zaprezentuje swoje pierwsze telewizory Micro RGB na targach CES 2026

Jeśli bardziej niż oprogramowanie, interesuje Cię sfera sprzętowa, to styczniowe targi CES 2026 mogą okazać się wyjątkowo interesujące. Firma LG zaprezentuje bowiem na tej imprezie swoje pierwsze telewizory wykonane w technologii Micro RGB, która jest czymś w rodzaju Mini LED na sterydach.

Mowa o technologii, w której ekran LCD podświetlany jest przez malutkie diody LED w trzech kolorach (czerwonym, zielonym i niebieskim), a nie tylko jednym (najczęściej niebieskim), dzięki czemu kolory są znacznie bardziej intensywne i wierne, a równocześnie kontrast i kontrola jasności stoją na równie wysokim poziomie, co w Mini LED-ach (ale to nie samoświecące piksele jak w OLED-ach czy Micro LED-ach, z którymi technologia ta ma niewiele wspólnego poza nazwą).

Podczas targów CES 2026 firma LG zaprezentuje flagową serię MRGB95B w rozmiarach 75, 86 i 100 cali. Te telewizory 4K zaoferują 100% pokrycia gamy kolorów BT.2020, DCI-P3 i Adobe RGB, obsłużą formaty HDR10+ i Dolby Vision, podzielą ekran na ponad tysiąc stref lokalnego ściemniania i wykorzystają procesory Alpha 11 Gen 3 ze sztuczną inteligencją w celu optymalizacji parametrów obrazu na bieżąco.

100-calowy telewizor LG Micro RGB (źródło: LG/FlatpanelsHD)

Spodziewamy się, że te telewizory będą bardzo drogie, ale równocześnie zaprezentowane mają zostać także nieco uboższe (a przez to tańsze) modele z serii MRGB85B oraz MRGB9M. W ich przypadku jednak nie znamy żadnych szczegółów.

Nie tylko LG

Warto odnotować, że LG nie jest pierwszym producentem interesującym się tą technologią. Na początku 2025 roku zaprezentowała, a w sierpniu firma Samsung wprowadziła do sprzedaży pierwszy, 115-calowy telewizor Micro RGB, nieco później nowy system wyświetlania RGB LED pokazała firma Sony, a poza tą dwójką swoje rozwiązania rozwijają jeszcze firmy TCL i Hisense.

Zatrzymajmy się jednak na Samsungu, bo – podobnie jak LG – potwierdził już, że na targach CES 2026 zaprezentuje całą serię telewizorów wykorzystujących technologię Micro RGB. One również cechować będą się pełnym pokryciem gamy kolorów BT.2020 i zrobią użytek z AI. Co ciekawe, będą dostępne w mniejszych rozmiarach: już od 55 cali.