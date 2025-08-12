Fascynujący! Telewizor, jakiego jeszcze nie było

Wybierając telewizor w 2025 roku wiele osób szuka napisu Mini LED na opakowaniu lub w samej specyfikacji. I zupełnie mnie to nie dziwi, bo technologia ta przeważnie oznacza wyższy kontrast, ładniejsze kolory i bardziej precyzyjne sterowanie jasnością niż w przypadku typowych urządzeń LCD. Na horyzoncie zaczyna jednak majaczyć następca tego rozwiązania.

Podświetlenie Micro RGB – jak Mini LED na sterydach

Nowa technologia nazywa się Micro RGB, ale niech nie zwiedzie Cię ta nazwa. Rozwiązaniu bliżej bowiem do Mini LED niż Micro LED, jako że wciąż mamy tu do czynienia z pikselami oświetlanymi przy użyciu diod, a nie samoświecącymi pikselami.

Micro RGB jest w rzeczywistości technologią podświetlenia (tak jak Mini LED), a charakterystyczne dla niej jest wykorzystanie malusieńkich diod LED w trzech kolorach (czerwonym, zielonym i niebieskim), a nie tylko niebieskich – jak ma to miejsce obecnie. Każda dioda ma konkretnie średnicę mniejszą niż 100 mikronów i możliwe jest indywidualne sterowanie każdym kolorem.

Samsung Micro RGB LED TV (fot. Samsung)

Telewizor Micro RGB ma mieć nie mniej niż trzy razy więcej diod, a przez to oferować jeszcze wyższą jasność, większą liczbę stref lokalnego ściemniania i szerszą gamę kolorów, a przy okazji jeszcze poprawiać efektywność energetyczną. No dobrze, ale zostawmy już teorię i przejdźmy do konkretów…

Samsung wprowadza pierwszy telewizor Micro RGB na świecie

Na początku 2025 roku, podczas targów CES w Las Vegas, firma Samsung zaprezentowała prototypowy telewizor z podświetleniem Micro RGB. Teraz natomiast – w sierpniu – oficjalnie trafia on do sprzedaży. Na razie w Korei Południowej, ale są plany rozszerzenia dostępności, przede wszystkim o Stany Zjednoczone.

Samsung Micro RGB LED TV (fot. Samsung)

Poza zupełnie nowym typem podświetlenia telewizor cechuje się także częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz obsługą HDR ze wsparciem sztucznej inteligencji. Ponoć pokrywa 100% przestrzeni barw BT.2020. Obraz o rozdzielczości 4K wyświetla na panelu VA o przekątnej 115 cali, pokrytym powłoką Glare Free, redukującą odbicia światła. Jest więc olbrzymem, ale to akurat typowe dla nowych technologii TV.

Samsung wyposażył swój sprzęt także w 4.2.2-kanałowe głośniki z Dolby Atmos o mocy 70 W, a dostępne opcje łączności tworzą między innymi moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 oraz cztery gniazda HDMI. W Korei urządzenie zostało wycenione na 44,9 miliona wonów, co po obecnym kursie daje ~118500 złotych. Jasne, można za to kupić niezły samochód, ale z drugiej strony pierwszy telewizor Micro LED w ofercie Samsunga był parę razy droższy.

Samsung Micro RGB LED TV (fot. Samsung)

O przyszłości słów parę

Samsung jest pionierem, ale konkurenci nie śpią. Plany wprowadzenia swoich telewizorów z podświetleniem Micro RGB zapowiedziały także firmy Hisense, TCL i Sony.

Gdy rozmiary i ceny pójdą już w dół, technologia Micro RGB może stać się pożądana podobnie jak dzisiaj ma to miejsce w przypadku Mini LED-ów. Może też stać jeszcze lepszą alternatywą dla telewizorów OLED. Przez pewien czas jednak bez wątpienia pozostanie rozwiązaniem z gatunku Premium TV, choć zdecydowanie bardziej przystępnym niż Micro LED.