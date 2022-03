Klasyk powrócił! Ponownie można grać w „stare” Angry Birds

Angry Birds to jedna z marek nierozerwalnie kojarzona z pierwszymi smartfonami z iOS oraz Androidem. Gra na przestrzeni lat straciła jednak swój urok, a wielu graczy zdążyło o niej zapomnieć. Dzięki użytkownikom Twittera wściekłe ptaki powracają w formie znakomitego remastera.

Rovio Classics: Angry Birds to #PowrótDo2012

Całkiem niedawno przez Twittera przetoczył się hasztag #BringBack2012, gdzie użytkownicy mogli m.in. wspominać stare wersje Angry Birds, a przy okazji odrobinę pośmiać się z nowszych iteracji tego tytułu. Gra ta zadebiutowała w App Store w 2009 roku i natychmiast stała się jedną z najchętniej pobieranych aplikacji na iPhone’y. Studio Rovio, widząc spory potencjał tego tytułu, nieustannie rozwijało grę oraz przeportowało ją na inne platformy.

fot. Rovio

Niestety, deweloperzy w pewnym momencie zbyt mocno odpłynęli i zaczęli wykorzystywać Angry Birds jako maszynkę do zarabiania pieniędzy, a motyw gry znacznie oddalił się od pierwotnego wraz z kolejnymi tytułami z tej serii.

Obecnie mało kto pamięta, jak przyjemnie grało się w pierwsze Angry Birds. Nostalgia Twitterowiczów spowodowała, że samo Rovio zapragnęło odświeżyć swoją pierwszą grę z serii, czego efektem jest premiera Rovio Classics: Angry Birds. Jest to delikatnie odświeżona wersja tytułu pochodząca właśnie z 2012 roku. Można tu znaleźć ponad 390 poziomów, które były tworzone przez pierwsze lata dostępności na smartfonach.

Ponadto, zachowano stary system sterowania, odświeżając przede wszystkim grafikę. Ptaki, świnki oraz mapy zostały dostosowane do ekranów o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu wszystko wygląda znacznie schludniej.

fot. Rovio

Nowa-stara gra dostępna jest w Sklepie Google Play (w cenie 4,59 zł) oraz w App Store (za nieco więcej, bo 4,99 zł). Twórcy postanowili zrezygnować z modelu free to play, dotychczas stosowanego w innych grach z serii. Ponadto, w klasycznej wersji nie zastaniemy żadnych reklam, o czym Rovio informuje w opisie. Informacja na temat reklam, która wyświetla się w Google Play to wynik zamieszczenia odnośników do pozostałych gier w serii.

Zamierzacie cofnąć się w czasie o 10 lat i jeszcze raz przejść Angry Birds?