Duże baterie, nieduże ekrany. Honor szykuje nowe smartfony

Jeszcze w tym miesiącu oficjalnie zaprezentowane zostaną smartfony Honor 500 oraz Honor 500 Pro. Przedpremierowo poznaliśmy ich specyfikacje. Ten pierwszy – w porównaniu do poprzednika – zaoferuje zdecydowanie mocniejszy procesor i pojemniejszy akumulator. Podobnie jak drugi, zmniejszając równocześnie wyświetlacz względem modelu Honor 400 Pro, który test na Tabletowo.pl zakończył z wysoką notą 8,2/10.
Jakie będą smartfony Honor 500 i Honor 500 Pro?
Jak na współczesne standardy nie będą to ani małe, ani duże smartfony. Jeden i drugi model wyświetli obraz na płaskim ekranie OLED o przekątnej 6,55 cala. Rozdzielczość wyniesie 2736×1264 piksele, a częstotliwość odświeżania 120 Hz. Oba urządzenia zaoferują również głośniki stereo i będą wyjątkowo odporne na pył i wodę – zgodnie z regułami klas IP68, IP69 i IP69K. Pozytywnie na ich solidność powinna wpłynąć metalowa rama.
Podstawowy model Honor 500 zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Na froncie pojawi się aparat o rozdzielczości 50 Mpix, a z tyłu główny sensor 200 Mpix w formacie 1/1,4 cala oraz ultraszerokokątny moduł 12 Mpix. Całość uzupełni akumulator o bardzo dużej pojemności – 8000 mAh. Ten ostatni obsłuży szybkie ładowanie z mocą 80 W.
Smartfon Honor 500 Pro zaoferuje zbliżoną specyfikację, ale do szybkiego ładowania przewodowego dorzuci jeszcze ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W. System aparatów uzupełni zaś o 50 Mpix teleobiektyw (z sensorem Sony IMX856 – tym samym od czasu serii Honor 200), umożliwiający uzyskanie 3-krotnego zoomu optycznego.
Do tego dojdzie jeszcze ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a sercem urządzenia będzie ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
(Nieoficjalna) specyfikacja Honor 500 i Honor 500 Pro – porównanie z poprzednikami
|Honor 400
|Honor 500
|Honor 500 Pro
|Honor 400 Pro
|Wyświetlacz
|6,55 cala,
OLED,
2736×1264 piksele,
120 Hz
|6,55 cala,
OLED,
2736×1264 piksele,
120 Hz
|6,55 cala,
OLED,
2736×1264 piksele,
120 Hz
|6,7 cala,
OLED,
2800×1280 piksele,
120 Hz
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
(4 nm; 2,63 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
(4 nm; 3,21 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
(3 nm; 4,32 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
(4 nm; 3,0 GHz)
|Pamięć
|8/12 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|?
|?
|12 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|Akumulator
|5300 mAh,
ładowanie do 66 W
|8000 mAh,
ładowanie do 80 W
|8000 mAh,
ładowanie do 80 W
(bezprzewodowo: 50 W)
|5300 mAh,
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo: 50 W)
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix – główny,
12 Mpix – ultraszerokokątny
|200 Mpix – główny,
12 Mpix – ultraszerokokątny
|200 Mpix – główny,
12 Mpix – ultraszerokokątny,
50 Mpix – teleobiektyw 3x
|200 Mpix – główny,
12 Mpix – ultraszerokokątny,
50 Mpix – teleobiektyw 3x
|Aparat z przodu
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|Odporność
|IP65, IP66
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69
Premiera serii Honor 500 na dniach
Jak zatem widać, seria Honor 500 ma przynieść wyraźny wzrost pojemności akumulatorów oraz zwiększony poziom odporności na wodę. Zastosowanie znajdują również mocniejsze procesory, a rozmiar ekranu w modelu z dopiskiem Pro zostaje zrównany z tym w modelu podstawowym.
O tym, czy nowe smartfony marki Honor faktycznie będą się cechować takimi konfiguracjami, przekonamy się już 24 listopada 2025 roku – na ten dzień zaplanowana została ich oficjalna premiera.