Duże baterie, nieduże ekrany. Honor szykuje nowe smartfony

Jeszcze w tym miesiącu oficjalnie zaprezentowane zostaną smartfony Honor 500 oraz Honor 500 Pro. Przedpremierowo poznaliśmy ich specyfikacje. Ten pierwszy – w porównaniu do poprzednika – zaoferuje zdecydowanie mocniejszy procesor i pojemniejszy akumulator. Podobnie jak drugi, zmniejszając równocześnie wyświetlacz względem modelu Honor 400 Pro, który test na Tabletowo.pl zakończył z wysoką notą 8,2/10.

Jakie będą smartfony Honor 500 i Honor 500 Pro?

Jak na współczesne standardy nie będą to ani małe, ani duże smartfony. Jeden i drugi model wyświetli obraz na płaskim ekranie OLED o przekątnej 6,55 cala. Rozdzielczość wyniesie 2736×1264 piksele, a częstotliwość odświeżania 120 Hz. Oba urządzenia zaoferują również głośniki stereo i będą wyjątkowo odporne na pył i wodę – zgodnie z regułami klas IP68, IP69 i IP69K. Pozytywnie na ich solidność powinna wpłynąć metalowa rama.

Podstawowy model Honor 500 zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Na froncie pojawi się aparat o rozdzielczości 50 Mpix, a z tyłu główny sensor 200 Mpix w formacie 1/1,4 cala oraz ultraszerokokątny moduł 12 Mpix. Całość uzupełni akumulator o bardzo dużej pojemności – 8000 mAh. Ten ostatni obsłuży szybkie ładowanie z mocą 80 W.

Honor 500 po lewej i Honor 500 Pro po prawej (źródło: Honor/Weibo)

Smartfon Honor 500 Pro zaoferuje zbliżoną specyfikację, ale do szybkiego ładowania przewodowego dorzuci jeszcze ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W. System aparatów uzupełni zaś o 50 Mpix teleobiektyw (z sensorem Sony IMX856 – tym samym od czasu serii Honor 200), umożliwiający uzyskanie 3-krotnego zoomu optycznego.

Do tego dojdzie jeszcze ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a sercem urządzenia będzie ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

(Nieoficjalna) specyfikacja Honor 500 i Honor 500 Pro – porównanie z poprzednikami

Honor 400 Honor 500 Honor 500 Pro Honor 400 Pro Wyświetlacz 6,55 cala,

OLED,

2736×1264 piksele,

120 Hz 6,55 cala,

OLED,

2736×1264 piksele,

120 Hz 6,55 cala,

OLED,

2736×1264 piksele,

120 Hz 6,7 cala,

OLED,

2800×1280 piksele,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

(4 nm; 2,63 GHz) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

(4 nm; 3,21 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,0 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM,

256/512 GB na pliki ? ? 12 GB RAM,

256/512 GB na pliki Akumulator 5300 mAh,

ładowanie do 66 W 8000 mAh,

ładowanie do 80 W 8000 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) 5300 mAh,

ładowanie do 100 W

(bezprzewodowo: 50 W) Aparaty z tyłu 200 Mpix – główny,

12 Mpix – ultraszerokokątny 200 Mpix – główny,

12 Mpix – ultraszerokokątny 200 Mpix – główny,

12 Mpix – ultraszerokokątny,

50 Mpix – teleobiektyw 3x 200 Mpix – główny,

12 Mpix – ultraszerokokątny,

50 Mpix – teleobiektyw 3x Aparat z przodu 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Odporność IP65, IP66 IP68, IP69, IP69K IP68, IP69, IP69K IP68, IP69

Premiera serii Honor 500 na dniach

Jak zatem widać, seria Honor 500 ma przynieść wyraźny wzrost pojemności akumulatorów oraz zwiększony poziom odporności na wodę. Zastosowanie znajdują również mocniejsze procesory, a rozmiar ekranu w modelu z dopiskiem Pro zostaje zrównany z tym w modelu podstawowym.

O tym, czy nowe smartfony marki Honor faktycznie będą się cechować takimi konfiguracjami, przekonamy się już 24 listopada 2025 roku – na ten dzień zaplanowana została ich oficjalna premiera.