Nowa usługa Elona Muska ma zapewnić prywatność. Brzmi ciekawie, ale…

Czy Signal i WhatsApp zyskały nowego konkurenta? Otóż platforma X zaprezentowała Chat, czyli usługę nastawioną na prywatność.

Chat – nowa usługa wymiany wiadomości

Trzeba przyznać, że Twitter przejęty przez Elona Muska znacząco się zmienił. Z pewnością część osób stwierdzi, że serwis społecznościowy poszedł w dobrym kierunku. Nie zabraknie jednak też narzekających użytkowników. Niezależnie, w której grupie się znajdujemy, raczej nie możemy poczuć się nudno.

Najnowsza usługa zaprezentowana przez X to Chat, czyli komunikator mający charakteryzować się prywatnością. Firma wśród jego zalet wymienia szyfrowanie end-to-end (E2EE), które ma dotyczyć zarówno wiadomości, jak i przesyłanych plików. Do tego dochodzi możliwość usuwania wysyłanych treści, edytowania wiadomości, a także dostępne są znikające wiadomości.

Ponadto użytkownik może zablokować zrzuty ekranu, a w razie próby ich wykonania otrzyma stosowne powiadomienie. Chat – jak podkreśla firma X – nie zawiera reklam, funkcji śledzenia, a to wszystko ma przekładać się na całkowitą prywatność. Obsługiwane są połączenia głosowe i wideo, a w przyszłości w usłudze pojawią się notatki głosowe.

Nowość wprowadzana jest w aplikacji na iOS oraz w wersji przeglądarkowej. Natomiast osoby preferujące Androida muszą uzbroić się w cierpliwość. Platforma X wspomniała tylko, że wersja na Androida zadebiutuje „wkrótce”.

Say hello to Chat – all-new secure messaging on X.



• end-to-end encrypted chats and file sharing

• edit, delete, or make messages disappear

• block screenshots and get notified of attempts

• no ads. no tracking. total privacy. pic.twitter.com/7dmDEDkYvO — Chat (@chat) November 14, 2025

Brzmi ciekawie, ale…

Usługa docelowo powinna zastąpić moduł wiadomości dotychczas używany przez X. Niekoniecznie jednak zapewni to jej wysoką popularność. Rynek należy obecnie do Messengera czy WhatsAppa, a osoby szukające prywatności sięgają raczej po Signala lub inne bardziej niszowe rozwiązania.

Co więcej, niektóre kwestie dotyczące prywatności wzbudzają kontrowersje. Wcześniej wspomniałem, że wiadomości i pliki są szyfrowane. Tylko, że nie dotyczy do metadanych wiadomości – m.in. kto otrzymał wiadomość lub kiedy została wysłana. Dodatkowo, jak zauważa serwis The Verge, nie jest oferowana ochrona przed atakami man-in-the-middle. Jeśli ktoś – złośliwy użytkownik lub sam X w wyniku obowiązkowego postępowania prawnego – naruszy szyfrowaną konwersację, to zarówno nadawca, jak odbiorca nie będą tego świadomi.

Oczywiście z czasem usługa powinna się poprawić. Jednakże obecnie może wywoływać obawy u tych, którzy chcą prawdziwie bezpiecznego i prywatnego komunikatora.