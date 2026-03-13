Sprzedawanie na Facebook Marketplace będzie wygodniejsze i łatwiejsze

Facebook Marketplace to platforma, za pośrednictwem której można sprzedawać i kupować różnego rodzaju rzeczy. Za sprawą najnowszych funkcji stanie się ona znacznie bardziej atrakcyjna dla użytkowników po obu stronach transakcji.

Facebook Marketplace od teraz pozwoli sprzedawać rzeczy szybciej i łatwiej. Dzięki AI

Facebook Marketplace umożliwia handlowanie już od dziesięciu lat i stał się jedną z najpopularniejszych platform tego typu. Meta podaje, że tylko w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych każdego dnia publikowanych jest ponad 3,5 miliona ogłoszeń. Amerykanie ogłosili, że zdecydowali się wykorzystać możliwości AI, aby sprzedawanie było szybsze i łatwiejsze.

Od teraz wystarczy, że użytkownik wybierze zdjęcia przedmiotu, który chce sprzedać, a sztuczna inteligencja – po ich analizie – będzie mogła przygotować wstępny szkic ogłoszenia i uzupełnić szczegóły, a nawet zaproponować cenę na podstawie podobnych ogłoszeń w okolicy. Warto tutaj wspomnieć, że podobną funkcjonalność oferują już (w wybranych elementach) Olx i Vinted.

Kolejnym ułatwieniem jest możliwość zaoferowania wysyłki w swoich ogłoszeniach. Według deklaracji Mety cały proces dostawy ma być łatwiejszy od początku do końca – od wygenerowania etykiety wysyłkowej w kilku kliknięciach do śledzenia wszystkich przesyłek w jednym miejscu.

Użytkownicy Facebook Marketplace będą mogli również ustawić automatyczną odpowiedź na pytania dotyczące dostępności. Kiedy sztuczna inteligencja Meta AI wykryje, że potencjalny kupiec pyta o tę kwestię, automatycznie wyśle mu przygotowaną wcześniej przez oferenta odpowiedź.

Ponadto Meta AI pomoże lepiej poznać sprzedającego na Facebook Marketplace. Po wejściu na jego profil użytkownicy zobaczą przygotowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie. Ma ono zawierać takie informacje, jak staż na Facebooku i liczba znajomych, a także dotyczące aktywności na Marketplace, jak historia ogłoszeń, rodzaje sprzedawanych przedmiotów i oceny kupujących.

Mówiąc o platformie handlowej Facebooka, należy przypomnieć, że w 2026 roku Allegro i Meta nawiązały współpracę, dzięki której ogłoszenia z Allegro Lokalnie pojawią się na Facebook Marketplace (o ile ogłoszeniodawca zdecyduje się z tego skorzystać).

Meta w końcu pozwala na dodawanie linków do opisów postów na Instagramie

Andrea Valeria, posługująca się na platformie Threads nickiem itsatravelod, zauważyła, że Instagram umożliwia dodawanie klikalnych linków do opisów. Jak jednak informuje, kiedy skorzystała z tej opcji, otrzymała wiadomość, że można to zrobić tylko 10 razy w ciągu jednego miesiąca.

Meta potwierdziła serwisowi Engadget udostępnienie takiej możliwości w ramach testów dla grona subskrybentów Meta Verified. Nie wiadomo jednak, ilu użytkowników może z niej aktualnie skorzystać. Nie ma też pewności, że zostanie ona szeroko udostępniona.