Za darmo grzech nie wziąć. Nowa gra do pobrania w Epic Games Store

Kolejny tydzień, kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Co możemy odebrać? Cóż, dość unikatową survivalową grę, przypominającą pod paroma względami Horizon: Zero Dawn. Oferta jest ograniczona czasowo, dlatego nie ma co zwlekać, trzeba dodawać!

Reklama

Windbound w Epic Games Store

Epic Games Store serwuje kolejny darmowy tytuł dla spragnionych gamingowych przygód graczy. Na odebranie gry macie czas do 17 lutego, do godziny 17:00.

Tym razem do swojej biblioteki możemy przypisać grę Windbound – ciekawą grę survivalową, wykorzystującą elementy RPG i klasycznej przygodówki. Nie jest to tytuł wysokobudżetowy, ale przyciąga uwagę bajkową grafiką, niezłymi opiniami i szeregiem angażujących mechanik. Gra trafiła na rynek w 2020 roku na konsole PS4, XONE, Switch oraz PC.

Za produkcję Windbound odpowiada 5 Lives Studio. Twórcy mają w dorobku chociażby całkiem niezłe Satellite Reign. W Windbound postawiono przede wszystkim na ciekawą oprawę graficzną, gdzie wykorzystano zdaje się całą możliwą paletę barw.

Kwestie mechaniki i fabuły

Od strony czysto technicznej Windbound jest bardziej survivalem niż grą RPG czy przygodówką. Rozgrywka koncentruje się bowiem na eksploracji ogromnego, otwartego świata, w którym – a jakże – czekają na nas liczne niebezpieczeństwa.

Nasza bohaterka musi po prostu przetrwać. Dlatego też tak ważne staje się poszukiwanie jedzenia oraz surowców i materiałów, które umożliwią nam wytwarzanie broni czy narzędzi.

Celem zabawy jest dotarcie na odległe tajemnicze wyspy, gdzie uzyskamy odpowiedź na nurtujące naszą bohaterkę pytania. Windbound przypomina trochę od strony fabularnej grę Horizon: Zero Dawn. Podobnie jak Aloy, tak i Kara (główna bohaterka) jest wojowniczką, zostaje rozdzielona ze swoją rodziną i odkrywa tajemnicę jakiejś pradawnej cywilizacji.