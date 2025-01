Nowe formy płatności w DPD Mobile. Wreszcie!

Chcąc rywalizować z najlepszymi w branży spedycyjnej warto mieć własną aplikację z rozbudowaną liczbą funkcji. Dedykowana aplikacja DPD oferuje od teraz dwa najpopularniejsze globalne standardy płatności cyfrowych.

Co obecnie oferuje DPD?

Na ten moment – oprócz usług kurierskich bezpośrednio pod nasze drzwi – DPD dysponuje siecią, na którą składa się 31 tysięcy punktów, do których możemy skierować paczkę. Oprócz możliwości odbioru przesyłki np. w Żabce, Dino czy Kauflandzie, częścią systemu jest także ponad 8,5 tysięca automatów paczkowych. Do ich obsługi wymagane jest DPD Mobile – autorskie oprogramowanie, za pomocą którego możemy podejrzeć m.in. status paczki w czasie rzeczywistym, zmienić adres dostawy czy przekierować przesyłkę z bezpośredniego adresu na punkt odbioru. Dopiero niedawno firma zapowiedziała automaty DPD, do obsługi których nie będzie wymagana aplikacja.

Jeżeli chodzi o sam proces nadawania paczki za pomocą DPD Mobile, możliwe było wykorzystanie m.in Blika czy ręczne wpisanie danych karty. Aby zachęcić jak największą liczbę osób do skorzystania z usług DPD, firma wraz z nową aktualizacją wprowadziła dwie nowe formy płatności.

Nowe formy płatności w DPD Mobile

Najnowsza aktualizacja, która będzie stopniowo wdrażana na Androida i iOS, umożliwi płatność najpopularniejszymi standardami opracowanymi na potrzeby tych systemów, czyli Google Pay oraz Apple Pay. Integracja z tymi rozwiązaniami ma być sposobem na szybkie i bezpieczne płatności w aplikacji.

Z pewnością aktualizacja powinna poprawić wrażenia korzystających z DPD Mobile i zmniejszy dystans firmy od konkurencji, zwłaszcza, że jest co odrabiać. Choć DPD chciało w Polsce dobić do 9 tysięcy automatów paczkowych (w Europie ma ich ponad 11 tys.) do końca 2024 roku, to nasuwający się od razu na myśl InPost udostępnia obecnie ponad 25 tysięcy paczkomatów i wprowadził płatności Google Pay i Apple Pay do aplikacji InPost Mobile w 2021 roku.

Warto jednak kibicować każdemu – większa konkurencja to lepsze usługi dla konsumentów.