Xiaomi odtrąbiło spektakularny sukces w Polsce

Xiaomi zdecydowanie jest na fali. Producent ma niejeden powód do dumy, i to nie tylko na swoim rodzimym podwórku. Polski oddział właśnie pochwalił się znaczącym osiągnięciem firmy w kraju nad Wisłą.

Spektakularne osiągnięcie Xiaomi w Polsce

Firma Canalys, która zajmuje się m.in. obserwacją rynku smartfonów, udostępniła raport na temat dostaw tego typu urządzeń w Polsce. Wynika z niego, że w trzecim kwartale 2023 roku lider segmentu, tj. Samsung, był jedynym producentem, który w okresie od 1 lipca do 30 września dostarczył w kraju nad Wisłą mniej sztuk Galaxy niż w analogicznym okresie w 2022 roku, i to aż o 15%.

Pozostali producenci, uwzględnieni w TOP 5, dostarczyli natomiast w trzecim kwartale 2023 roku więcej smartfonów niż w Q3 2022. Szczególnie wśród nich wyróżnia się Xiaomi, które zwiększyło dostawy aż o 68% rok do roku i dostarczyło aż 26% wszystkich smartfonów, które w Q3 2023 trafiły do dystrybutorów (sieci handlowych i operatorów) w Polsce.

źródło: Canalys

Jak widać, Xiaomi depcze po piętach Samsungowi, gdyż w trzecim kwartale 2023 roku różnica pomiędzy nimi wyniosła tylko 3 punkty procentowe. Jeżeli dobra passa się utrzyma, niewykluczone, że chiński gigant prześcignie Samsunga i stanie się Numerem Jeden w Polsce.

Na kolejnych miejscach znalazły się kolejno Lenovo (Motorola), Apple i realme, lecz patrząc na ich udziały w polskim rynku smartfonów, Samsung i Xiaomi nie muszą się obawiać o swoją dominującą pozycję – w końcu tylko ta dwójka dostarczyła w trzecim kwartale 2023 roku aż 55% wszystkich smartfonów, które trafiły do dystrybutorów.

Xiaomi odtrąbiło sukces, lecz jest jedno „ale”

Nie bez powodu zostało wspomniane, że Canalys podaje wolumen dostaw do sieci handlowych i operatorów – nie jest to równoznaczne ze sprzedażą do rąk klientów. Zdarza się, że producenci zapychają magazyny dystrybutorów, aby właśnie wypaść korzystnie w podobnych raportach. Jednocześnie logika podpowiada, że liczba dostarczonych urządzeń powinna być nieco wyższa od popytu na nie, gdyż ich magazynowanie jest kosztowne i nieopłacalne na dłuższą metę.

Możliwe zatem, że klienci w Polsce faktycznie ochoczo kupują smartfony Xiaomi, stąd ten znaczny wzrost wolumenu dostaw. Ewentualnie producent przygotował się zawczasu na najbliższe tygodnie, które będą obfitować w promocje – w końcu przed nami m.in. Black Friday, Cyber Monday i przedświąteczne oferty specjalne.

A Wy kupiliście w ostatnim czasie smartfon Xiaomi?