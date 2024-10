Tablet Doogee T40 Pro jest wyjątkowo czuły na dotyk

To nie jest tablet graficzny, ale mimo to zapewnia wysoką precyzję dotyku. Model Doogee T40 Pro wygląda na całkiem ciekawą opcję dla użytkowników, którzy preferują obsługę przy użyciu rysika. W dodatku na tym jego atuty się nie kończą.

Tablet Doogee T40 Pro to coś dla tych, którzy liczą na precyzję dotyku

Najważniejszym elementem tego urządzenia jest jego 12-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2,4K. Kluczowa informacja jest taka, że można go obsługiwać nie tylko palcem, ale też rysikiem i – co najlepsze – rozpoznaje 1024 poziomy nacisku. Nie jest to poziom oferowany przez topowe tablety graficzne, ale do okazjonalnego rysowania, projektowania czy po prostu notowania może okazać się wystarczający.

W razie czego Doogee T40 Pro może zostać również zamieniony w coś na wzór laptopa. Został bowiem wyposażony w odpowiednie porty, umożliwiające podłączenie samej klawiatury lub zestawu z etui.

Przy tym wszystkim tablet Doogee T40 Pro jest dość smukły (7,6 mm) i waży tylko 568 gramów. Pewnym rozczarowaniem są natomiast podstawowe podzespoły. Procesor MediaTek Helio G99 nie pozwala liczyć na wydajność wyższą niż przeciętna, a towarzyszące mu 8 GB RAM to także co najwyżej solidna podstawa.

Jednak są też jeszcze dobre wiadomości. Pierwszą jest obsługa dual SIM oraz łączności LTE. Drugą – obecność modułu GPS. Niezaprzeczalnym atutem jest również pojemny akumulator: 10800 mAh, który powinien zapewnić całkiem długi czas działania (producent wspomina konkretnie o blisko 12 godzinach odtwarzania wideo). Szkoda tylko, że ładowanie może odbywać się z mocą jedynie 18 W.

Doogee T40 Pro (fot. Doogee)

Specyfikację uzupełniają 512 GB pamięci na pliki, aparaty 16 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu, poczwórne głośniki oraz system Android 14.

Ile kosztuje Doogee T40 Pro? Cena to jeszcze jeden jego atut

Tablet Doogee T40 Pro jest już dostępny w sprzedaży. Jego polska cena jest uzależniona od kursu wymiany walut i aktualnie wynosi ~1410 złotych. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne: niebieski (Galaxy Blue), czarny (Midnight Black) i szary (Mystery Gray).