Dofinansowanie do dekoderów DVB-T2. Czy rząd dowie się, że ktoś nie płaci abonamentu RTV?

W związku z nadchodzącą zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, rząd proponuje Polakom jednorazowe dofinansowanie na zakup dekodera w wysokości nawet 100 złotych. Choć propozycja wydaje się być bardzo kusząca, budzi ona pewne obawy.

Co z abonamentem RTV?

Jak już wiemy z wcześniejszych raportów, około 2,3 mln polskich gospodarstw nie jest jeszcze gotowych na DVB-T2/HEVC. Nowy standard telewizji naziemnej będzie wymagał telewizora wspierającego kodek HEVC bądź osobnego dekodera, który z łatwością podłączymy do starszych ekranów. Rada Ministrów chce pomóc obywatelom, udzielając dofinansowania na zakup dekodera w kwocie nieprzekraczającej 100 złotych.

Nawet wśród komentarzy na naszym portalu nie zabrakło podejrzliwych głosów. Pojawiają się sugestie, że dane osobowe z wniosku o dofinansowanie mogą posłużyć Poczcie Polskiej do ściągania opłat za abonament RTV. Logika jest dość słuszna. Jeżeli kupujesz dekoder, to znaczy, że posiadasz również telewizor i oglądasz telewizję naziemną, co czyni takiego delikwenta zobowiązanym do opłacania abonamentu RTV.

Uciszaniu tej teorii nie pomaga fakt, że wnioski mogą być składane za pomocą formularzy internetowych lub w placówkach Poczty Polskiej. Rzeczpospolita zwraca również uwagę na fakt, że dane o beneficjentach bonów mają widnieć w systemach teleinformatycznych nawet przez 5 lat.

Dofinansowanie bez pułapek

W odpowiedzi na pojawiające się teorie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnia, że dofinansowanie nie ma nic wspólnego z abonamentem RTV. Dane osobowe pobierane przy aplikacji mają służyć wyłącznie przetwarzaniu wniosku oraz zapewnić prawidłowość procesu i nie będą mogły być przetwarzane na potrzeby ściągania abonamentu, co wprost wynika z treści zaproponowanych przepisów oraz RODO.

Roczny abonament RTV kosztuje obecnie 294 złote. To jest, jeśli mamy zarejestrowany odbiornik telewizyjny (fot. Alehandra13 / Pixabay)

Dla przypomnienia, we wniosku o dofinansowanie trzeba będzie podać następujące dane:

imię i nazwisko;

data urodzenia;

numer PESEL;

adres zamieszkania;

numer telefonu komórkowego;

adres poczty elektronicznej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje również, że wykorzystanie danych do innych celów wymagałoby zgody osoby, która te dane przekazuje lub wystąpienia szczególnych sytuacji (np. związanych z bezpieczeństwem narodowym). Nie można ich zatem wykorzystać w celu sprawdzenia, kto opłaca abonament lub tego nie robi (i w drugim przypadku wysłać wezwania do zapłacenia należności).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla też, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który wspiera obywateli w wymianie sprzętu związanej z nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.