TVP pomoże sprawdzić działanie dekoderów DVB-T2. Uruchomiono nowy kanał testowy

Operacja zmiany standardu naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2, nabiera w Polsce konkretnego tempa. Rząd chce dofinansować obywatelom zakup dekodera, a TVP uruchamia właśnie kanał testowy, pozwalający potwierdzić kompatybilność urządzenia.

Sprawdzić DVB-T2 przed zmianą standardu

Sprawdzam TV – to nowy kanał testowy, jaki Telewizja Polska uruchomiła na potrzeby testowania standardu DVB-T2/HEVC. Znajduje się on na 28. pozycji, i wyświetla pojedynczą planszę, gdy telewizor bądź dekoder są kompatybilne z nadchodzącą technologią przetwarzania sygnału.

Jeżeli Wasz telewizor bądź dekoder jest kompatybilny z DVB-T2, Sprawdzam TV wyświetli dokładnie ten ekran (źródło: TVP)

Widać, że jest to dość ważny projekt dla polskiego rządu. Wczoraj pisaliśmy o 100-złotowym dofinansowaniu na dekoder, o jakie będą mogli ubiegać się obywatele. To jest, o ile ustawa zostanie przegłosowana oraz podpisana przez Prezydenta RP. Patrząc na wzmożone działania TVP, wygląda na to iż rząd chce mieć pewność, iż każdy będzie miał dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej. A zmiany zajdą już niedługo, dlatego przypomnijmy raz jeszcze ich harmonogram:

28 marca 2022 r. – w województwach lubuskim i dolnośląskim,

25 kwietnia 2022 r. – w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim,

23 maja 2022 r. – w województwach łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, i podkarpackim,

27 czerwca 2022 r. – w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim.

Krok w dobrą stronę

Uruchomienie kanału testowego nie jest najgłupszym pomysłem. Telewizja Polska włączyła go na trzecim multipleksie, pozwalając na testy 98% odbiorcom naziemnej telewizji cyfrowej. Akcja ta pozwoli ocenić Polakom, czy muszą w tej kwestii podejmować jakiekolwiek dodatkowe kroki, czy może ich urządzenia już spełniają wprowadzane w przyszłym roku standardy.

Jeżeli już trzeba będzie coś wymieniać, warto przede wszystkim sprawdzać opisy produktu. Gdy widzimy na nich oznaczenia DVB-T2/HEVC, możemy być pewni iż urządzenie spełni wymagane standardy. Mając w domu miłośników serialu M jak Miłość, wiem doskonale, jaką traumę wywołuje przegapiony odcinek. A tego byśmy nie chcieli, gdy pierwsze zmiany sygnału nastąpią w marcu 2022 roku.