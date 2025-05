Nowy powerbank Xiaomi pozwala zapomnieć o dwóch rzeczach

Kupując powerbank większość osób będzie szukać urządzenia z dużą liczbą portów, opcją szybkiego ładowania i sporą pojemnością akumulatora. Ten powerbank Xiaomi wypada w tych kwestiach dość zwyczajnie – jego siła tkwi w skupieniu się na czymś innym.

Specyfikacja Xiaomi 5000 mAh Magnetic Ultra-Slim Power Bank

Po nagłówku wiecie już, że nowym powerbankiem Xiaomi nie naładowalibyście nawet do pełna nowoczesnego smartfona. Dzięki krzemowo-węglowym ogniwom producentom udaje się upychać w telefonach akumulatory o pojemności 6000 mAh bez zwiększania gabarytów samego urządzenia. Gdyby zatem przyszło ładować takiego Poco X7 Pro czy Realme 14, z pustego ogniwa bohater tekstu uzupełniłby baterię do ok. 80%.

Zamiast tego nowy powerbank Xiaomi należy pochwalić za gabaryty. Wymiary 102 x 69,6 x 8,7 milimetrów oznaczają, że sprzęt zmieści się bez problemu do kieszeni lub nie trzeba planować dla niego specjalnej przegrody w torbie lub plecaku. Producentowi udało się osiągnąć tak dobry wynik, dzięki zastosowaniu ogniw LiCoO 2 . Dzięki zastosowaniu tlenku kobaltu (III) litu w katodzie akumulator osiąga gęstość energii wynoszącą około 734 Wh/l. Baterie zachowują do 80% swojej pojemności po ponad 300 cyklach ładowania.

Xiaomi 5000 mAh Magnetic Ultra Slim Power Bank (źródło: Gizmochina.com)

A co z samym ładowaniem? Xiaomi udostępnia w tym modelu dwie metody ładowania: przewodowo poprzez USB-C z maksymalną mocą 22,5 W oraz bezprzewodowo, ze wsparciem uzupełniania energii mocą 5, 7,5, 10 oraz 15 W. Akcesorium jest w stanie ładować dwa sprzęty jednocześnie, a 17 neodymowych magnesów klasy N52 sprawia, że całość jest kompatybilna ze standardem MagSafe i nie tylko.

Warto, aby powerbank, obok możliwości ładowania urządzeń, był również bezpieczny w obsłudze. Specjalny, podwójny sensor NTC analizuje temperaturę wewnątrz urządzenia 200 razy na sekundę, a rozprowadzaniem ciepła zajmuje się arkusz grafenu o powierzchni 826 mm2. Oprócz tego zastosowano dziewięć systemów ochronnych, w tym zabezpieczenia przed przegrzaniem, zwarciem, przeładowaniem czy przepięciom.

Xiaomi 5000 mAh Magnetic Ultra Slim Power Bank (źródło: Gizmochina.com)

Jednen powerbank, a rozwiązuje dwa problemy

Podsumowując, na pewno nie można powiedzieć, że Xiaomi 5000 mAh Magnetic Ultra-Slim Power Bank oferuje arcywysoką pojemność. Dzięki obecności ładowania indukcyjnego i niewielkim gabarytom właściciele takiego akcesorium będą mogli zapomnieć jednak o potrzebie noszenia ze sobą kabla USB-C i szukania dla niego miejsca w bagażu.

Sprzęt póki co trafił na rynek chiński i jest tam dostępny w czterech kolorach – czarnym, niebieskim, fioletowym i złotym. Akcesorium wyceniono w sklepie JD.com na 169 juanów (~90 złotych).