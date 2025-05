Technologiczny prezent na Dzień Dziecka? Propozycje Lenovo dla małych i dużych

Artykuł sponsorowany

Jeśli szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który nie tylko sprawi radość, ale będzie także praktyczny, to Lenovo przygotowało na tę okazję trzy ciekawe propozycje. Każde z urządzeń zaspokaja inne potrzeby – od codziennej nauki po rozrywkę. Lenovo Tab M11, IdeaTab Pro i Legion Go S to sprzęty, których nowoczesne funkcje i parametry sprostają rzeczywistym oczekiwaniom dzieci – tych młodszych i starszych.

Lenovo Tab M11 to tablet nie tylko do szkoły

Lenovo Tab M11 jest urządzeniem stworzonym z myślą o całej rodzinie. Tablet łączy wiele użytecznych funkcji, a zarazem jest w bardzo przystępnej cenie, dzięki czemu świetnie sprawdzi się jako pierwszy tablet dla dziecka. Ekran – 10,95-calowy IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz – zapewnia komfortowe warunki do nauki, zabawy i oglądania filmów. Świetnym gadżetem dla dziecka jest także dołączany do zestawu rysik, który pozwala wznieść się na wyżyny kreatywności się podczas rysowania czy sporządzania notatek.

Wydajność tabletu zapewnia ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G88, który działa w połączeniu z 4 GB lub 8 GB RAM. Urządzenie dostępne jest w wersji z WiFi oraz LTE, co stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy korzystają z tabletu również poza domem.

Warto zwrócić uwagę, że tablet wcale nie musi oznaczać kompromisu w kwestii dźwięku – Lenovo Tab M11 wyposażony jest w cztery głośniki wspierane przez Dolby Atmos, co zapewnia naprawdę dobre brzmienie. Docenianym aspektem są też dostępność trybu czytania z redukcją światła niebieskiego, potwierdzonego certyfikatem TÜV Low Blue Light, oraz ułatwiające kontrolę rodzicielską wsparcie dla Google Kids Space i Family Link.

Na tablecie można jednocześnie pracować z kilkoma aplikacjami (do 5 pływających okien) i dzielić ekran, a dzięki integracji z Lenovo Freestyle stanowi on dodatkowy ekran do komputera. Akumulator o pojemności 7040 mAh pozwala na nawet 12 godzin działania.

Lenovo Tab M11 to doskonały wybór dla uczniów szkoły podstawowej lub dzieci, które potrzebują prostego, ale funkcjonalnego tabletu zarówno do nauki, jak i rozrywki.

Co oferuje Lenovo IdeaTab Pro? Coś premium dla większych dzieci

Jeśli szukasz czegoś z bardziej zaawansowanymi funkcjami, to Lenovo IdeaTab Pro może się okazać doskonałą propozycją z segmentu premium. Ten tablet został zaprojektowany z myślą o nastolatkach, które chcą korzystać z multimediów wysokiej jakości, uczyć się z pomocą AI oraz tworzyć notatki, projekty i materiały graficzne w wygodny sposób.

Tablet ma 12,7-calowy ekran LTPS o rozdzielczości 2944 × 1840 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. To wyświetlacz z najwyższej półki – 96% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i 10-bitowa głębia kolorów. Doskonale nadaje się do oglądania filmów, edycji grafiki czy rysowania. Do tego jest wyposażony w cztery głośniki JBL z Dolby Atmos.

Jego wydajność zapewnia procesor MediaTek Dimensity 8300, wspierany przez 8 GB lub nawet 12 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci UFS 4.0. To konfiguracja, która bez problemu poradzi sobie z grami, streamingiem 4K, pracą z plikami PDF i aplikacjami z pakietu Google Workspace. Do zestawu dołączony jest rysik Lenovo Tab Pen Plus z obsługą 4096 poziomów nacisku.

Co istotne, Lenovo IdeaTab Pro ma bardzo przydatną podczas nauki funkcję – Circle to Search – wystarczy zakreślić obiekt lub tekst na ekranie, by automatycznie wyszukać informacje, a zaawansowany asystent AI wspiera użytkownika w organizacji zadań, nauce, pisaniu i generowaniu treści dzięki pełnej integracji sprzętu z Google Gemini.

Bateria o pojemności 10200 mAh wystarcza na ponad 11 godzin oglądania wideo, a ładowarka 45 W pozwoli szybko uzupełnić energię. Obudowa wykonana jest z aluminium, co sprawia, że tablet jest solidny, a jednocześnie kompaktowy i lekki do komfortowego użytkowania.

Dla starszego ucznia lub studenta to sprzęt idealny do nauki, pracy i rozrywki – a wszystko możliwe dzięki jednemu urządzeniu.

Lenovo ma też coś dla graczy. Oto Legion Go S ze SteamOS

Na koniec coś dla największych fanów gier – Lenovo Legion Go S ze SteamOS. To nowa wersja przenośnej konsoli, która pojawiła się właśnie z systemem operacyjnym autorstwa Valve, czyli SteamOS. Umożliwia on pełną integrację z platformą Steam i korzystanie z bogatej biblioteki gier pecetowych bez potrzeby korzystania z Windowsa.

Konsola została wyposażona w 8,8-calowy wyświetlacz WUXGA (2560 × 1600 pikseli, 144 Hz, 500 nitów), który gwarantuje bardzo wysoką szczegółowość i płynność obrazu. Obsługa FreeSync i VRR zapewnia brak tearingu nawet w wymagających grach. Sprzęt wyposażony jest w procesor AMD Ryzen Z1 Extreme i wykorzystuje 16 GB pamięci RAM LPDDR5X, co pozwala na płynną grę w produkcje AAA.

Na dane przewidziano szybki dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 512 GB. Dzięki SteamOS użytkownik ma natychmiastowy dostęp do swojej biblioteki, funkcji społecznościowych Steam i automatycznych aktualizacji.

Także pod względem ergonomii ten tablet nie zawiedzie: ma precyzyjne joysticki z czujnikami Halla, regulowane triggery True Strike, wygodny układ przycisków i niewielką wagę – tylko 740 g. Legion Go S może być wykorzystywany jako pełnoprawna konsola stacjonarna dzięki portowi USB-C z DisplayPort i obsłudze zewnętrznych ekranów. Gracze mogą także połączyć konsolę z myszką, klawiaturą i używać tryb desktopowy.

Akumulator, składający się z 3 ogniw o łącznej pojemności 55,5 Wh, zapewnia kilka godzin gry, a funkcja ładowania 65 W Rapid Charge Express według specyfikacji producenta pozwala uzupełnić energię do 70% w zaledwie 30 minut.

Legion Go S ze SteamOS do sprzedaży trafi już na dniach, więc to doskonały pomysł także na prezent z okazji zakończenia roku szkolnego.

Niezależnie od wieku i zainteresowań każdy znajdzie w Lenovo coś, co naprawdę sprawdzi się jako praktyczny prezent z okazji Dnia Dziecka: np. Tab M11 to świetny pierwszy tablet edukacyjno-rozrywkowy z dołączanym funkcjonalnym rysikiem w zestawie, a IdeaTab Pro jest idealny dla nastolatków potrzebujących sprzętu do nauki, pracy, rozwoju swojej kreatywności i rozrywki na wyższym poziomie. Z kolei Legion Go S z systemem SteamOS to jedno z najciekawszych urządzeń dla graczy, którzy chcą grać w pecetowe tytuły w prawdziwie konsolowym trybie, gdziekolwiek są.

