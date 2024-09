Masz starszego Pixel Watcha? Dostaniesz nowe funkcje

W sierpniu 2024 roku Google zaprezentowało nową – już trzecią – generację zegarka Pixel Watch. Wraz ze smartwatchem wprowadzono też nowy system WearOS 5. Teraz wersja ta będzie rozpowszechniana na starszych urządzeniach na nadgarstek.

Jakie funkcje obsługuje system WearOS 5?

Oficjalna premiera Pixel Watch 3 odbyła się 13 sierpnia 2024 roku. Sprzęt został wyposażony w procesor Snapdragon SW5100 z dodatkowym układem Cortex M33. System natomiast to WearOS 5, ogłoszony podczas tegorocznego wydarzenia I/O Google.

Aktualizacja ma dostarczać nowe opcje, poprawki błędów oraz wydajności. Lista opcji wydłuża się, choć technologiczny gigant już w lipcu wydał ostrzeżenie dla użytkowników, że po pobraniu i zainstalowaniu nowej wersji systemu niektóre tarcze nie będą już dostępne. Wynika to z nowego formatu tarcz zegarka Watch Face Format (WFF), który został zaprezentowany przed rokiem.

Wśród odświeżonych funkcji dla smartwatchy znalazło się m.in. monitorowanie aktywności w ponad stu dyscyplinach sportowych czy też generowanie programów do ćwiczeń. Nowości obejmują również ulepszone sterowanie aparatem, ekran aplikacji z widokiem siatki czy poprawiony Pixel Recorder.

Jak donosi 9to5Google, na starszych Pixel Watchach pojawi się przełącznik wyjścia multimediów, dzięki któremu użytkownik będzie mógł wybierać urządzenie do odtwarzania treści. Z kolei panel prywatności udzieli dostępu do lokalizacji i mikrofonu – opcję tę można znaleźć po przejściu do Ustawień, a następnie sekcji Aplikacje i powiadomienia.

Google Pixel Watch pierwszej i drugiej generacji z nowym systemem

Teraz Google udostępnia wersję WearOS 5.0 na starszych zegarkach, takich jak Pixel Watch 1 i 2, które dotychczas pracowały pod kontrolą WearOS 3.5 i 4.0. Urządzenia te otrzymają też poprawki zabezpieczeń – o numerze AW2A.240903.005.A2 dla pierwszej generacji i AW2A.240903.005.A1 dla drugiej generacji.

Jak wynika z zapowiedzi, udostępnianie WearOS 5.0 na starszych urządzeniach będzie stopniowe. Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości pobrania i zainstalowania aktualizacji za pomocą powiadomienia na zegarku.

Aktualną wersję systemu swojego sprzętu możesz sprawdzić po przejściu do Ustawień, sekcji System, a następnie wybraniu z listy opcji Aktualizacje systemu.