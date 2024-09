Piękny smartfon ze świetną specyfikacją. Żałuj, że go nie kupisz

To niedopuszczalne, że taki smartfon nie trafi do sprzedaży w Polsce. Połączenie bardzo atrakcyjnego designu z nie mniej robiącą wrażenie specyfikacją na pewno sprawiłoby, że klienci w kraju nad Wisłą również zainteresowaliby się tym modelem.

Chociaż nie jestem fanbojem marki Vivo, to wiele jej urządzeń robi na mnie duże, pozytywne wrażenie. Po cichu liczę, że zdecyduje się wrócić na polski rynek, również dlatego, że przydałaby się większa konkurencja szczególnie na najwyższej półce cenowej, ponieważ teraz wybór jest mocno ograniczony (a flagowce tej firmy słyną z doskonałych możliwości fotograficznych).

Smartfon Vivo V40e jest atrakcyjny zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz (specyfikacja)

Teraz trzeba jednak przestać marzyć i wrócić na ziemię oraz skupić się na najnowszym modelu w ofercie tej marki. Smartfon Vivo V40e ma dużo zalet, począwszy od atrakcyjnego designu, którego nie powstydziłyby się nawet flagowce, a kończąc na porządnej specyfikacji technicznej.

Vivo V40e (źródło: Vivo)

Jak wygląda smartfon Vivo V40e – już zobaczyliście, ale warto jeszcze zatrzymać się na zewnętrzu urządzenia, ponieważ jest o czym mówić. Przód pokrywa w większości obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości Full HD+ 2392×1080 pikseli (387 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, ma współczynnik kontrastu 8000000:1 oraz obsługuje 1,07 mld kolorów, paletę DCI-P3 i HDR10+. Ponadto producent podaje, że screen-to-body ratio wynosi aż 93,3%.

Na przodzie, w okrągłym otworze w ekranie, umieszczono również aparat o rozdzielczości 50 Mix z przysłoną f/2.0 i kątem widzenia 92°. Drugi aparat o takiej samej rozdzielczości znajduje się na tyle, ale on dysponuje już przysłoną f/1.79 i do tego optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszy mu 8 Mpix aparat z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 116°. Do tego jest jeszcze Aura Light, które ma zapewnić lepsze oświetlenie przy fotografii portretowej (zarówno zimne, jak i ciepłe).

Vivo V40e (źródło: Vivo)

„Pod maską” producent umieścił z kolei procesor MediaTek Dimensity 7300 z modemem 5G (4 nm) oraz 8 GB RAM LPDDR4X i do 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.2 (bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD). Smartfon Vivo V40e ma też akumulator o pojemności 5500 mAh, który można ładować przez port USB-C (USB 2.0) z mocą 80 W (zasilacz wchodzi w skład zestawu sprzedażowego).

Wymiary urządzenia wynoszą 163,72x75x7,49 mm, a waga 183 gramy. Warto także wspomnieć, że oferuje ono ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo i zainstalowany fabrycznie system Android 14 z nakładką Funtouch OS 14, zawierającą funkcje wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję, takie jak usuwanie niepożądanych obiektów ze zdjęć czy upiększanie fotografii po ich zrobieniu.

Ile kosztuje smartfon Vivo V40e? (cena)

Producent rozpoczął już przedsprzedaż modelu Vivo V40e w Indiach. Za wersję 8/128 GB trzeba zapłacić w tym kraju 28999 rupii (równowartość około 1330 złotych), a za wariant 8/256 GB – 30999 rupii (~1420 złotych). Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: brązowa Royal Bronze i zielona Mint Green.