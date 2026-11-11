Uber ma nowy pomysł na powszechny problem kierowców

Ta nowa funkcja w aplikacji Uber to rozwiązanie powszechnego problemu kierowców. Świetna i przydatna opcja ma jednak pewien spory haczyk.

Uber ma pomysł na jedną z największych bolączek kierowców

W lutym 2026 roku Uber zawarł porozumienie z właścicielami aplikacji parkingowej SpotHero. Teraz firma rozpoczęła wdrażanie przydatnej funkcji, która jest odpowiedzią na powszechny problem kierowców.

Opcja o nazwie Uber Parking pomoże użytkownikom w odnalezieniu wolnego miejsca parkingowego w pobliżu ustalonego celu podróży i pozwoli zarezerwować je tak, aby pozostało wolne do momentu przyjazdu. Uber twierdzi, że do wyszukania wolnego miejsca wystarczy wybrać nową ikonę Parking, a następnie wpisać miejsce docelowe i sprawdzić mapę wolnych miejsc. Dodatkowo użytkownik może odfiltrować wyszukiwanie miejsc parkingowych i dopasować je do własnych potrzeb. Kierowca może m.in. wybrać opcję samodzielnego parkowania, usługi parkingowej lub innych udogodnień.

Aby dokonać rezerwacji konkretnego miejsca parkingowego użytkownik musi podać informacje na temat marki i modelu samochodu oraz numer rejestracyjny. Dzięki temu Uber prześle kod QR do zeskanowania przy wjeździe na parkingu lub system parkingowy automatycznie zeskanuje tablice rejestracyjne przy wjeździe. Rezerwację można odwołać bezpłatnie do momentu jej rozpoczęcia, a także przedłużyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo subskrybenci Uber One mogą otrzymać 10% zwrotu za kwalifikujące się rezerwacje.

Uber Parking | źródło: Uber

Nowa funkcja Uber Parking – gdzie jest haczyk?

Funkcja Uber Parking ma jednak pewien haczyk. Na ten moment firma wdraża ją w mocno ograniczonym zakresie. Obecnie skorzystać mogą z niej kierowcy przemieszczający się po wybranych miastach amerykańskich, takich jak Chicago, Nashville, San Francisco, Atlancie, Austin, Bostonie, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, Nowym Jorku, Filadelfii, San Diego, Seattle i Waszyngtonie.

Na tym jednak Uber nie poprzestanie, gdyż ogłaszając przejęcie SpotHero, zapowiedział wdrożenie opcji parkingowych w 400 miastach USA i Kanady. Firma planuje wykorzystać też funkcję dla robotaksówek. Warto podkreślić, że SpotHero nie było dostępne w Europie, natomiast podobną opcję oferuje np. Parkimeter, należący do grupy Easypark.