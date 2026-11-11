Ten laptop Huawei będzie wyjątkowy. Z kilku względów

Jesienią 2025 roku światło dzienne ujrzał Huawei MateBook Fold – laptop ze składanym ekranem dotykowym. Prawdziwie imponująca konstrukcja, ale w dość dużym rozmiarze. Chiński producent szykuje teraz coś podobnego, ale mniejszego.

Wyjątkowy laptop Huawei MateBook Fold w rozmiarze S

Huawei MateBook Fold ma bardzo duży ekran. Po rozłożeniu jego przekątna wynosi aż 18 cali, choć w trybie standardowego laptopa (po nałożeniu na jedną połówkę nasadki z fizyczną klawiaturą) zostaje z tego 13 cali. Na horyzoncie zaczął teraz majaczyć mniejszy brat – Huawei MateBook Fold S.

Laptop z dopiskiem S ma mieć po rozłożeniu ekran o przekątnej 14,7 cala – będzie więc zdecydowanie bardziej kompaktowy. W zależności od tego, na jakie konkretnie proporcje postawi producent, w trybie laptopa powinno się to przekładać na +/- 10 cali.

Huawei MateBook Fold S – źródło: Huawei/Weibo

Istnienie laptopa Huawei MateBook Fold S oficjalnie potwierdził dyrektor wykonawczy Richard Yu. Jego pełna prezentacja – wraz ze startem przedsprzedaży – zaplanowana została na 14 listopada 2026 roku. Wtedy też poznamy pełną specyfikację i ceny. Póki co wiemy tylko, że urządzenie będzie występować w trzech wariantach kolorystycznych: niebieskim (Cloud Sea Blue), białym (Sky White) i czarnym (Magic Night Black).

Zwiastun zdradza też, że na zewnętrznej pokrywie pojawi się dodatkowy wyświetlacz. Element ten nazywa się Live Display, ale nie znamy żadnych szczegółów na jego temat. Najprawdopodobniej będzie wyświetlać aktualną godzinę i powiadomienia.

Huawei MateBook Fold S – źródło: Huawei/Weibo

Wszystko stanie się jasne 14 listopada. Huawei zapowiada, że podczas tego samego wydarzenia doczekamy się również kilku niespodzianek.

Huawei MateBook Fold S (prawdopodobnie) ominie Europę, ale…

Niestety nic nie wskazuje na to, by Huawei MateBook Fold S miał pojawić się także w Europie (jego większy brat również ominął Stary Kontynent). Wspomnę jednak, że osoby zainteresowane podobną konstrukcją mogą kupić – także w Polsce – laptopa Asus Zenbook Duo (2026), któremu Kasia w recenzji wystawiła notę 9/10.